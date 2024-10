Une attaque de gang en Haïti fait plus de 100 morts

Trump snobe Zelensky et l'Ukraine doit sérieusement s'inquiéter

Ce groupe armé est spécialisé dans les détournements de camions et les enlèvements contre rançons. Il est dirigé par Luckson Elan, visé par des sanctions américaines pour son implication dans de graves violations des droits humains.

Cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti a commencé à se déployer cet été dans ce pays pauvre des Caraïbes ravagé par la violence des gangs et confronté depuis des années à une grave crise humanitaire, économique et politique.

Le gouvernement haïtien, qui avait condamné la «brutalité inqualifiable» de l'attaque, avait annoncé l'envoi sur place d'unités haïtiennes spécialisées dans la lutte contre les gangs et de membres de la force multinationale menée par le Kenya.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, des membres d'une bande armée avaient tiré au fusil automatique sur les habitants de cette localité située à environ 100 km au nord-ouest de la capitale Port-au-Prince, brûlant des dizaines de maisons et de véhicules.

C'est ce qu'a indiqué mercredi un responsable local sur les ondes d'une radio haïtienne. Un bilan dressé par l'ONU avait initialement fait état d'au moins 70 morts, dont des femmes et des enfants. Selon le vice-délégué de l'arrondissement de Saint Marc Walter Montas, qui a communiqué ce nouveau bilan sur la radio Magik 9, un «calme fragile» règne dans le secteur de Pont-Sondé depuis l'arrivée de renforts de police sur place.

La violente attaque d'un gang la semaine dernière dans la localité de Pont-Sondé, en Haïti, a fait 109 morts et plus d'une quarantaine de blessés.

