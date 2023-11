Voici les chefs du Hamas et où ils se cachent vraiment

Dans la bande de Gaza, la guerre fait rage entre Israël et le Hamas. Mais où se trouvent les chefs de l'organisation terroriste palestinienne? Et qui sont-ils?

Les images qui parviennent actuellement à sortir de la bande de Gaza laissent entrevoir l'horreur vécue par la population civile palestinienne sur place. Elles montrent un pays en ruines.

Ces images témoignent d'un conflit vieux de plusieurs décennies, d'une spirale de haine et de violence qui a connu une nouvelle escalade le 7 octobre 2023. Depuis, les Forces de défense israéliennes (FDI) tirent missile sur missile sur la bande de Gaza. L'objectif est d'éradiquer le Hamas.

Le chef de l'armée de l'air du Hamas, Kerad Abu Merad, et le commandant du Hamas, Ali Qadhi, auraient déjà été tués, selon les informations israéliennes. Mais qui sont les autres chefs du Hamas? Et se sont-ils vraiment tous réfugiés dans la bande de Gaza?

Le Hamas et les brigades al-Qassam

Tout d'abord un peu de cotnexte: Hamas est un acronyme qui signifie Harakat al-Muqawama al-Islamiya. Traduit, cela signifie: mouvement de résistance islamique.

Le Hamas a été fondé en 1987, en tant que branche régionale des Frères musulmans dans la bande de Gaza. Depuis sa création, le Hamas lutte contre l'Etat d'Israël. Ce point est la caractéristique essentielle de l'idéologie du Hamas et distingue le mouvement d'autres organisations palestiniennes telles que le Fatah, qui réclame un Etat distinct en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Un dirigeant du Hamas, Chaled Mashal, a déclaré en 2017:

«Nous n'abandonnerons pas un pouce du sol natal palestinien. Quelle que soit l'ampleur des pressions récentes et quelle que soit la durée de l'occupation.»

Enfants palestiniens sur le chemin de l'école. Image: EPA/EPA

Le Hamas s'est doté au fil du temps d'une branche armée. Le groupement le plus connu de cette branche militaire est sans doute les brigades Izzaddin al-Qassam. Au fil des années, les al-Qassam ont acquis un large répertoire terroriste. Ils mènent ainsi des attentats-suicides et des attaques à la roquette contre Israël ou enlèvent des soldats israéliens ou leurs proches. C'est entre autres pour cette raison que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par les Etats de l'Union européenne et les Etats-Unis.

Combattants de la brigade al-Qassam. Image: www.imago-images.de

Parallèlement, le Hamas a tenté dès le début de s'imposer à l'intérieur de la Palestine contre le mouvement Fatah et le Front de libération de la Palestine (PLO). Il y est partiellement parvenu en 2006, lorsqu'il a été élu parti au pouvoir dans la bande de Gaza. Après de violents affrontements armés entre le Hamas et le Fatah, le Hamas a pris le contrôle politique total de la bande de Gaza en 2007. Israël a alors imposé un blocus à cette zone côtière densément peuplée, où vivent plus de deux millions de personnes sur 365 kilomètres carrés.

Fondateur d'institutions sociales et d'écoles, exécutant d'attentats et parti politique, le Hamas entretient des structures complexes et plusieurs institutions. Il serait illusoire de croire que tous les dirigeants du Hamas et de ses sous-organisations sont connus du public.

Ismaël Haniyeh

Ismaël Haniyeh, 2014 Image: AP/AP

Ismaël Haniyeh est le président du bureau politique du Hamas et donc le «chef» de la branche politique de l'organisation.

Il a été élu à ce poste par le Conseil de la Choura, un comité de 77 personnes qui élit le Politburo composé de 15 membres. Le Politburo est l'instance décisionnelle suprême du Hamas. Depuis 2022, des responsables des brigades Qassam siègent également au Politburo.

Le 7 octobre, une vidéo a circulé sur les médias sociaux montrant Haniyeh dans son élégant bureau en train de suivre l'attaque sanglante contre Israël et d'applaudir ses sbires.

Jusqu'à il y a environ deux ans, le leader du Hamas vivait avec sa famille à Gaza. Il s'est ensuite installé à Doha, où il résiderait dans un hôtel de luxe.

Déjà pendant son séjour à Gaza, Haniyeh aurait accumulé une fortune de plusieurs millions. Selon le magazine égyptien Rose al-Yusuf, Haniyeh aurait dépensé quatre millions de dollars US en 2010 rien que pour un terrain sur la plage de Gaza. Depuis, le leader du Hamas aurait acheté plusieurs villas et immeubles dans la bande de Gaza, qu'il aurait enregistrés au nom de certains de ses 13 enfants. Ces biens supposés somptueux contrastent fortement avec la réalité de la vie de nombreux Palestiniens.

Mais Haniyeh n'est pas le seul à en profiter, non, toute sa famille profite de sa position particulière. Alors que la plupart des habitants de la bande de Gaza ne peuvent pas quitter leur pays, les fils de Haniyeh se rendraient régulièrement en Turquie, où ils devraient investir dans l'immobilier. En juillet 2022, un document a été partagé sur les médias sociaux palestiniens, montrant probablement une liste officielle de personnes autorisées à voyager via le point de passage de Rafah. Parmi elles, on trouve par exemple le fils de Haniyeh, Hazem, ainsi que sa femme et ses enfants.

Cette révélation a déclenché une campagne contre la direction du Hamas sous le slogan «Nos mains sont propres» - une rareté dans la bande de Gaza, où les divergences d'opinion politique ne sont généralement pas tolérées.

Le slogan de la campagne faisait référence à un discours prononcé par Haniyeh à l'occasion du 22e anniversaire de la création du Hamas, dans lequel il a déclaré:

«Nos mains sont propres. Nous ne volons pas d'argent, ne possédons pas de biens immobiliers et ne construisons pas de villas...»

Mohammed Deïf

Alors que Haniyeh s'affiche volontiers avec des politiciens internationaux, le chef de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deïf, ressemble à un fantôme. Deïf commande les brigades Qassam depuis le début des années 2000 environ. C'est également lui qui est derrière l'attentat du 7 octobre. Presque personne ne connaît son visage, et encore moins l'endroit où il se trouve.

Un combattant portant le bandeau vert du Hamas. Image: keystone

Le rédacteur étranger de la NZZ, Ulrich Schwerin, dit de Deïf:

«Mohammed Deïf aurait déjà survécu à sept attentats»

Il y aurait perdu un oeil ainsi que d'autres parties de son corps. Sa femme et ses deux enfants sont morts.

Khaled Mechaal et les autres membres cachés au Qatar

Ismaël Haniyeh n'est pas le seul à vivre au Qatar. Une grande partie de l'élite politique du Hamas réside dans cet Etat du Golfe. En effet, bien que le Politburo gouverne la bande de Gaza, il a transféré son siège à Doha, la capitale du Qatar. D'autres fonctionnaires du Hamas résideraient au Liban ou en Turquie.

Khaled Mechaal, le prédécesseur de Haniyeh, vit également au Qatar. En décembre 2012, Mechaal s'est rendu dans la bande de Gaza pour participer aux célébrations du jubilé du Hamas. C'était la première fois qu'il entrait sur le territoire palestinien depuis 45 ans.

Khaled Mechaal Image: EPA AFPI

Sami Abu Zuhri, un porte-parole du Hamas, et Tahar al-Nounou, conseiller de Haniyeh et porte-parole du Hamas, vivent également au Qatar.

Sami Abu Zuhri. Image: AP

Le Qatar joue un rôle très obscur dans la guerre Israël-Hamas. D'une part, le pays héberge les fonctionnaires du groupe terroriste et d'autre part, il agit en tant que médiateur. Le président américain Joe Biden a même rendu hommage au rôle du Qatar dans la libération des deux otages du Hamas la semaine passée.

Cette existence schizophrénique n'a toutefois pas échappé à tout le monde. L'ancien premier ministre israélien, Naftali Bennett, a déclaré:

«Le gouvernement israélien commet une grave erreur morale et pratique. Le Qatar n'est pas un partenaire essentiel pour les opérations humanitaires et diplomatiques.»

Il ajoute:

«Le Qatar est lui-même un ennemi. Il finance le Hamas. L'objectif déclaré d'Israël est de détruire le Hamas. L'objectif du Qatar est exactement le contraire: sauver le Hamas.»

Le Qatar est en tête de la liste des pays donateurs pour Gaza - on estime que la monarchie du Golfe a donné plus de 1,5 milliard de dollars américains au cours de la dernière décennie. Mais la population ne semble pas en avoir beaucoup profité.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)