Facebook s'inspire de Clubhouse pour sa nouvelle application «Hotline»



Image: Shutterstock

Facebook veut tout faire pour ressembler à Clubhouse

Facebook a lancé mercredi un test pour une appli de vidéo-conférences. Baptisée «Hotline», cette nouvelle tentative du géant des réseaux sociaux s'inspire savamment du jeune Clubhouse qui boit actuellement la concurrence.

Il n'a qu'un an d'activité et pourtant, Clubhouse et ses salons de vidéo-conférences monopolisent toute l'attention dans l'univers des réseaux sociaux. Face à un tel succès, le géant du web Facebook ne s'avoue pas vaincu et lance «Hotline». Son nouveau bébé qui s'inspire en effet de la plateforme dont tout le parle. Et voici comment il compte se démarer.

Le jeu des différences

Le nouveau service de Facebook met l'accent sur la possibilité de poser des questions à l'écrit , ce qui n'est pas possible sur Clubhouse.

, ce qui n'est pas possible sur Clubhouse. Contrairement à Clubhouse, il y aura la possibilité d' activer la vidéo et les conférences seront enregistrées . L'organisateur recevra une copie numérique.

. L'organisateur recevra une copie numérique. Il est fortement possible que Facebook prenne très rapidement du gallon dans ce nouveau secteur puisqu'il est disponible sur tous les appareils mobiles, contrairement à Clubhouse. En effet, seuls les détenteurs d'iPhone peuvent utiliser ce dernier.

«Avec Hotline, nous espérons comprendre comment des sessions de questions-réponses multimédia, interactives et en direct peuvent aider les gens à apprendre grâce à des experts. Cela aide aussi les experts à développer leur business»

Copier, mais en mieux

L'application se construit ainsi une image plus professionnelle et calibrée, moins spontanée et nébuleuse que l'étoile montante des réseaux sociaux, qui a fait de l'intimité à grande échelle son credo.

L'expérimentation est menée par un groupe de recherche et développement de Facebook dirigé par Erik Hazzard, qui a rejoint Facebook quand le groupe californien a racheté son application de questions-réponses «tbh».

Sous l'influence du service de visioconférence Zoom puis de Clubhouse, Facebook a déjà multiplié et étendu les fonctionnalités vidéo et audio en direct, sur le réseau et sur Instagram. Le groupe californien développe aussi un rival de Clubhouse au sein des «salons» Messenger. (ats/mndl)

