ciel couvert
DE | FR
burger
International
Israël

Israël lance une «vaste opération» en Cisjordanie

epa12432354 Israeli soldiers take position during a military raid in the West Bank city of Nablus, 05 October 2025. EPA/ALAA BADARNEH
Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis octobre 2023 (image d'archives).Keystone

Israël lance une «vaste opération» en Cisjordanie

L'armée israélienne annonce une «nouvelle opération antiterroriste» dans le nord du territoire palestinien occupé.
26.11.2025, 07:1226.11.2025, 07:13

L'armée israélienne a annoncé mercredi le lancement d'une «vaste opération» contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les violences y ont explosé depuis octobre 2023 et n'ont pas cessé avec la trêve à Gaza.

«Pendant la nuit [de mardi à mercredi], les forces [israéliennes] ont commencé à opérer dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste dans la région du nord de la Samarie», indique l'armée dans un communiqué en utilisant le nom biblique utilisé par les Israéliens pour qualifier le nord de la Cisjordanie.

L'Université de Genève veut intervenir à Gaza: voici sa feuille de route

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un déploiement dans le cadre de son «opération antiterroriste» lancée en janvier 2024 et visant principalement les camps de réfugiés palestiniens de la région, mais d'une «nouvelle opération».

Plus d'un millier de Palestiniens, combattants et civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. (jzs/ats)

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Ces pays reconnaissent les Etats de Palestine ou d'Israël
1
Ces pays reconnaissent les Etats de Palestine ou d'Israël
de Alexandre Cudré
La mort de cet influenceur raconte les luttes de pouvoir à Gaza
La mort de cet influenceur raconte les luttes de pouvoir à Gaza
de Bojan Stula
«Les jours de Netanyahou en tant que premier ministre sont comptés»
1
«Les jours de Netanyahou en tant que premier ministre sont comptés»
de Hansjörg Friedrich Müller
Le plus dur reste à venir à Gaza
Le plus dur reste à venir à Gaza
de Thomas Seibert, Istanbul
Erdogan a fait «d'une pierre, deux coups» en aidant les Suisses de la flottille
Erdogan a fait «d'une pierre, deux coups» en aidant les Suisses de la flottille
de Alexandre Cudré
Après avoir humilié ses adversaires, Israël fait face à un «tsunami»
1
Après avoir humilié ses adversaires, Israël fait face à un «tsunami»
de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
Ces réservistes israéliens refusent de continuer leur service à Gaza
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ils allaient l'incinérer
Alors que son frère la pensait morte depuis deux jours, une Thaïlandaise s'est réveillée dans son cercueil, peu avant d'être incinérée.
Elle a eu chaud. En Thaïlande, une femme de 65 ans supposément décédée a repris conscience dans son cercueil. La scène a fait le tour des réseaux sociaux. Selon le Daily Mail, Chonthirot avait été retrouvée chez elle «sans vie» dans la nuit du 23 novembre. Sa famille, persuadée qu’elle était décédée paisiblement après deux années passées alitée, l’avait placée dans un cercueil.
L’article