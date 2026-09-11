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Les Houthis s'emparent de la côte yéménite sur la mer Rouge

Les Houthis s'emparent de la côte yéménite sur la mer Rouge

Les rebelles Houthis poursuivent leur progression au Moyen-Orient. Ils ont renforcé leur présence sur les bords de la mer Rouge, selon un responsable au Yémen.
11.09.2026, 16:5711.09.2026, 16:57
epa13144866 A Houthi trooper stands guard during a protest against Saudi Arabia, in Sana&#039;a, Yemen, 31 July 2026. Thousands of Houthi supporters demonstrated in Sana&#039;a to show their rejection ...
Keystone

L'ensemble de la côte yéménite bordant la mer Rouge est désormais aux mains des Houthis, qui se sont emparés des dernières îles du stratégique détroit de Bab el-Mandeb. C'est ce qu'a indiqué un responsable yéménite.

«Tout ce qui était sous notre contrôle sur la côte occidentale est tombé», a-t-il déclaré alors que les combattants yéménites pro-iraniens s'étaient déjà emparés quelques heures plus tôt de l'île de Mayyoun (connue aussi sous le nom de Périm) située au coeur du détroit. (ats/vz)

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