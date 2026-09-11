Les Houthis s'emparent de la côte yéménite sur la mer Rouge

Les rebelles Houthis poursuivent leur progression au Moyen-Orient. Ils ont renforcé leur présence sur les bords de la mer Rouge, selon un responsable au Yémen.

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Keystone

L'ensemble de la côte yéménite bordant la mer Rouge est désormais aux mains des Houthis, qui se sont emparés des dernières îles du stratégique détroit de Bab el-Mandeb. C'est ce qu'a indiqué un responsable yéménite.

«Tout ce qui était sous notre contrôle sur la côte occidentale est tombé», a-t-il déclaré alors que les combattants yéménites pro-iraniens s'étaient déjà emparés quelques heures plus tôt de l'île de Mayyoun (connue aussi sous le nom de Périm) située au coeur du détroit. (ats/vz)