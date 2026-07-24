Dans le Sud de la France, les feux se propagent

Les incendies de forêt se multiplient en France, notamment dans le Sud-Ouest. De nombreuses localités ont déjà dû être évacuées.

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Un incendie s'est déclaré jeudi en début de soirée près de Biscarosse, en France, avant de parcourir 1200 hectares et d'atteindre les portes de la ville, a indiqué la préfecture. Il a entraîné l'évacuation de plus de 5000 personnes.

Quelque 250 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour lutter contre ce feu situé entre cette station balnéaire, au sud du bassin d'Arcachon, et la commune de Sanguinet dans les terres. Des renforts sont attendus, selon la même source.

Cette zone compte plusieurs campings le long de l'étang de Cazaux. La progression du feu a été très rapide dans les pins de la forêt des Landes de Gascogne, déjà dévorée plus au nord, autour de Lège-Cap-Ferret, depuis mercredi. A 19h00, la préfecture évoquait une surface parcourue de seulement 200 hectares.

Des chevaux fuient les incendies en France A Biscarosse, des chevaux ont été libérés pour qu'ils puissent fuir l'arrivée des flammes. Vidéo: watson

Végétation très sèche

Dans la soirée, la préfecture a précisé que le feu avait «atteint les portes de la commune» de Biscarrosse, côté est.

Ce nouveau feu éclate alors que 800 pompiers continuent de lutter au nord du bassin d'Arcachon contre le feu déclenché mercredi à Saumos et qui a parcouru depuis 4800 hectares, entraînant l'évacuation préventive de près de 20 000 personnes.

Selon le gouvernement français, plus de 12 500 départs de feu sont intervenus depuis janvier et la surface déjà brûlée dépasse celle de 2022, quand des incendies avaient parcouru près de 30 000 hectares à travers la forêt des Landes de Gascogne, forçant à l'évacuation de quelque 50 000 personnes en Gironde.

La végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par la série récente de canicules exceptionnelles. (sda/ats/afp/hun)