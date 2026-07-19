Les enquêteurs cherchent à déterminer la cause de l'incendie et les raisons de son caractère particulièrement meurtrier. Keystone

Le bilan de l'incendie dans un bar de Bangkok s'élève à 34 morts

Une femme de 20 ans a succombé à ses blessures, portant à 34 le nombre de victimes de l’incendie meurtrier dans un bar de Bangkok.

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Le bilan de l'incendie dans un bar de Bangkok la semaine dernière est monté à 34 morts, après le décès dimanche d'une femme de 20 ans qui a succombé à ses blessures, ont annoncé les autorités sanitaires.

Le sinistre a rapidement ravagé dimanche dernier un bar-restaurant populaire du nord de la capitale thaïlandaise, le Rong Beer Na Lat Phrao, où se tenait un concert.

Les autopsies ont révélé que la plupart des victimes sont décédées d'un empoisonnement au monoxyde de carbone et à l'acide cyanhydrique après avoir inhalé la fumée, tandis que d'autres sont mortes à l'hôpital suite à de graves brûlures.

Les enquêteurs cherchent à déterminer la cause de l'incendie et les raisons de son caractère particulièrement meurtrier. Les corps de nombreuses victimes ont été retrouvés près des toilettes, et les autorités se demandent si les issues de secours ont été obstruées.

Un expert en sécurité des bâtiments a déclaré plus tôt à l'AFP que le Rong Beer Na Lat Phrao semblait ne pas disposer des systèmes de sécurité nécessaires pour accueillir un large public et des concerts.

Les autorités ont annoncé qu'un millier d'établissements de Bangkok feraient l'objet d'une inspection au cours des prochaines semaines.

Elles ont déjà ordonné la fermeture temporaire de trois bars ne respectant pas les normes de sécurité.

Ces dernières sont souvent appliquées avec laxisme dans les établissements nocturnes en Thaïlande, où un incendie dans une boîte de nuit de Bangkok avait déjà fait 67 morts et plus de 200 blessés en 2009. (tib/ats)