assez ensoleillé17°
DE | FR
burger
International
Incendie

Le bilan de l'incendie dans un bar de Bangkok s'élève à 34 morts

KEYPIX - Rescuers rest after putting out a fire in Bangkok, Thailand, Monday, July 13, 2026. (KEYSTONE/AP Photo/Sakchai Lalit)
Les enquêteurs cherchent à déterminer la cause de l'incendie et les raisons de son caractère particulièrement meurtrier.Keystone

Le bilan de l'incendie dans un bar de Bangkok s'élève à 34 morts

Une femme de 20 ans a succombé à ses blessures, portant à 34 le nombre de victimes de l’incendie meurtrier dans un bar de Bangkok.
19.07.2026, 07:0919.07.2026, 07:09

Le bilan de l'incendie dans un bar de Bangkok la semaine dernière est monté à 34 morts, après le décès dimanche d'une femme de 20 ans qui a succombé à ses blessures, ont annoncé les autorités sanitaires.

Le sinistre a rapidement ravagé dimanche dernier un bar-restaurant populaire du nord de la capitale thaïlandaise, le Rong Beer Na Lat Phrao, où se tenait un concert.

Les autopsies ont révélé que la plupart des victimes sont décédées d'un empoisonnement au monoxyde de carbone et à l'acide cyanhydrique après avoir inhalé la fumée, tandis que d'autres sont mortes à l'hôpital suite à de graves brûlures.

Les enquêteurs cherchent à déterminer la cause de l'incendie et les raisons de son caractère particulièrement meurtrier. Les corps de nombreuses victimes ont été retrouvés près des toilettes, et les autorités se demandent si les issues de secours ont été obstruées.

«C'était le chaos»: Tragique incendie dans un bar à Bangkok

Un expert en sécurité des bâtiments a déclaré plus tôt à l'AFP que le Rong Beer Na Lat Phrao semblait ne pas disposer des systèmes de sécurité nécessaires pour accueillir un large public et des concerts.

Les autorités ont annoncé qu'un millier d'établissements de Bangkok feraient l'objet d'une inspection au cours des prochaines semaines.

Elles ont déjà ordonné la fermeture temporaire de trois bars ne respectant pas les normes de sécurité.

Ces dernières sont souvent appliquées avec laxisme dans les établissements nocturnes en Thaïlande, où un incendie dans une boîte de nuit de Bangkok avait déjà fait 67 morts et plus de 200 blessés en 2009. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Zelensky accusé d&#039;avoir pris une «décision scandaleuse»
Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»
de Thomas Wanhoff
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
de Renzo Ruf
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
de Birgit Baumann, Berlin
Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
Emotion lors de l'assemblée primaire de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les recherches du corps de Delphine Jubillar sont terminées
Le dispositif de recherches déployé après les aveux de Cédric Jubillar a été levé ce vendredi en fin de journée. Des ossements pouvant appartenir à sa femme Delphine ont été découverts et sont en cours d'analyse.
Après deux jours de fouilles dans le Tarn (sud) et la découverte d'ossements à l'endroit où Cédric Jubillar affirme avoir enterré son épouse Delphine fin 2020, le dispositif de recherches a été levé vendredi en fin de journée.
L’article