Au moins quatre personnes sont mortes au Vietnam dans de graves inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies, ont rapporté samedi les médias d'Etat. Keystone

Le nord du Vietnam frappé par des inondations meurtrières

Des pluies diluviennes ont provoqué des crues et des glissements de terrain dans plusieurs provinces du nord du Vietnam. Le bilan est d'au moins quatre morts, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels disparus.

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Au moins quatre personnes sont mortes au Vietnam dans de graves inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies, ont rapporté samedi les médias d'Etat.

Plus de 238 hectares de rizières et d'autres cultures ont été endommagés depuis mercredi dans quatre provinces montagneuses du nord et du bétail et des volailles ont été tués, selon l'autorité vietnamienne chargée de la gestion des catastrophes et des digues.

Les autorités ont déployé 500 secouristes pour rechercher les personnes disparues et évacuer les habitants des zones menacées par des glissements de terrain. Les catastrophes naturelles survenues entre janvier et juin ont fait au moins 30 morts au Vietnam et causé plus de 21,7 millions de dollars de dégâts.

Ce pays d'Asie du Sud-Est est sujet à de fortes pluies entre juin et septembre, mais selon les scientifiques, le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus destructeurs. (tib/ats)