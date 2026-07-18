assez ensoleillé26°
DE | FR
burger
International
Intempéries

Le nord du Vietnam frappé par des inondations meurtrières

epa13101952 An elderly man with a baby carriage walks at a park in Hanoi, Vietnam, 10 July 2026. Vietnam has launched new incentives to encourage couples to have more children in response to the count ...
Au moins quatre personnes sont mortes au Vietnam dans de graves inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies, ont rapporté samedi les médias d'Etat.Keystone

Le nord du Vietnam frappé par des inondations meurtrières

Des pluies diluviennes ont provoqué des crues et des glissements de terrain dans plusieurs provinces du nord du Vietnam. Le bilan est d'au moins quatre morts, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels disparus.
18.07.2026, 13:1418.07.2026, 13:19

Au moins quatre personnes sont mortes au Vietnam dans de graves inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies, ont rapporté samedi les médias d'Etat.

Plus de 238 hectares de rizières et d'autres cultures ont été endommagés depuis mercredi dans quatre provinces montagneuses du nord et du bétail et des volailles ont été tués, selon l'autorité vietnamienne chargée de la gestion des catastrophes et des digues.

Un bateau touristique chavire au Vietnam et fait 15 morts

Les autorités ont déployé 500 secouristes pour rechercher les personnes disparues et évacuer les habitants des zones menacées par des glissements de terrain. Les catastrophes naturelles survenues entre janvier et juin ont fait au moins 30 morts au Vietnam et causé plus de 21,7 millions de dollars de dégâts.

Ce pays d'Asie du Sud-Est est sujet à de fortes pluies entre juin et septembre, mais selon les scientifiques, le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus destructeurs. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Zelensky accusé d&#039;avoir pris une «décision scandaleuse»
Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»
de Thomas Wanhoff
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
de Renzo Ruf
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
de Birgit Baumann, Berlin
Thèmes
Des châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam
1 / 12
Des châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam
source: source : akisa.vn / akisa.vnquelle: akisa.vn / akisa.vn
partager sur Facebookpartager sur X
Des inondations font plusieurs morts au Texas
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un incendie détruit une centaine de logements en Norvège
Un incendie s'est déclaré dans une zone résidentielle de Drammen, dans le sud de la Norvège. Les flammes ont détruit plusieurs logements.
Un incendie dans une maison à Drammen, ville située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d'Oslo, s'est propagé et a détruit une centaine de logements vendredi, a annoncé la police norvégienne.
L’article