Serbie: drame dans une maison de retraite

Un incendie dans une maison de retraite à Barajevo, Belgrade, a fait huit morts et sept blessés.

Des résidents évacués. Keystone

Huit personnes ont été tuées et sept autres blessées dans un incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans une maison de retraite de Barajevo, un quartier excentré de la capitale serbe Belgrade, selon un nouveau bilan.

«Huit personnes ont perdu la vie dans l'incendie. Je dois saluer la réaction rapide des services de sécurité qui ont sauvé, ou plutôt évacué, treize personnes. Mais avant tout, je voudrais présenter mes condoléances aux familles des victimes», a déclaré aux médias locaux Nemanja Starovic, ministre du Travail, des Vétérans et des Affaires sociales.



Un précédent bilan faisait état de six morts et sept blessés.​

Enquête en cours

Une partie du deuxième étage de cette maison beige était carbonisé, a constaté l'AFP sur place, tandis que la police entourait la scène de rubalise empêchant l'accès.

Le feu a fait de nombreuses victimes. Keystone

Selon Luka Causic, chef du secteur pour les situations d'urgence, trente personnes se trouvaient dans la maison de retraite lorsque le feu a pris à 3h30.

«Il est possible que l'incendie ait été provoqué par l'un des habitants (réd: de l'établissement), mais l'enquête va établir tous les détails», a-t-il précisé à l'AFP.

Arrestations

Trois personnes ont été arrêtées en lien avec l'incendie, ont annoncé peu après les procureurs. Les autorités soupçonnent un résident tué au cours de l'incident d'avoir probablement déclenché l'incendie, ont-ils confirmé.

Les individus ont été arrêtés «en raison de soupçons raisonnables» qu'ils avaient violé la législation liée à la mise en danger de la sécurité générale, ce qui peut entraîner des peines de prison allant de deux à dix ans en cas de condamnation.

Pas tirés d'affaire

Le Centre clinique de Serbie, l'un des plus grands hôpitaux du pays, a indiqué que trois patients se trouvaient dans un état critique.

Plusieurs autres sont traités pour des inhalations de fumée modérées à sévères, selon l'hôpital militaire de Belgrade.

Le premier ministre serbe, Milos Vucevic, a annoncé qu'une journée de deuil serait organisée mercredi pour les victimes de l'incident. (jah/ats)