Un immeuble de Manhattan ravagé

A Manhattan, un feu spectaculaire au sixième étage a entraîné l’évacuation des habitants et la fermeture des rues, sans blessés recensés.

Un incendie s'est déclaré mardi dans un immeuble de l'ouest de Manhattan. Le feu a provoqué un important nuage de fumée au-dessus du quartier, selon les services de secours et les médias locaux.

Selon le NYC Emergency management, qui planifie et coordonne tous types d'urgences, des bus ont été affrétés pour accueillir les personnes évacuées de l'immeuble. Aucune victime n'a été signalée à ce stade.

Selon des images de CBS, le feu s'est déclaré au dernier étage d'un immeuble qui en compte six, dans le quartier de l'Upper East Side. La chaîne indique que quelque 140 pompiers se sont rendus sur place, tandis que les rues du quartier ont été fermées à la circulation.

