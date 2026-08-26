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Ces nouveautés WhatsApp améliorent la sécurité des utilisateurs

WhatsApp est très populaire en Suisse.
WhatsApp est très populaire en Suisse.Image: IMAGO / Wolfgang Maria Weber

WhatsApp modifie ses fonctionnalités de sécurité: voici ce qui change

WhatsApp étoffe ses fonctionnalités de sécurité. Ces dernières doivent désormais mieux protéger les utilisateurs contre les pirates informatiques et autres menaces.
26.08.2026, 14:5426.08.2026, 14:54
Laura Helbig / t-online
Un article de
t-online

Les conversations privées doivent rester privées, même lorsqu'elles se déroulent dans l'espace numérique. Chez WhatsApp, il existe depuis un certain temps déjà ce que l'on appelle le chiffrement de bout en bout. La célèbre application de messagerie développe désormais davantage ses fonctionnalités de sécurité.

Plus d'un milliard de personnes utilisent actuellement une clé d'accès (passkey) pour se connecter à WhatsApp. L'empreinte digitale, la reconnaissance faciale (Face ID) ou le code de verrouillage de l'écran peuvent alors servir à confirmer l'identité des utilisateurs.

Plus de sécurité d'accès

L'une des nouveautés est que les personnes qui utilisent à la fois des appareils Android et iOS peuvent désormais ajouter plusieurs clés d'accès à leur compte. La configuration s'effectue via «Paramètres», puis «Compte» et «Clés d'accès».

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La vérification en deux étapes devient, elle aussi, plus sûre. L'ancien code PIN à six chiffres est remplacé par un mot de passe complet. Celui-ci est plus long, alphanumérique et peut contenir des caractères spéciaux. Il devient ainsi nettement plus difficile pour les pirates de prendre le contrôle d'un compte, même s'ils ont réussi à intercepter un mot de passe à usage unique.

Plus d'informations sur les appelants inconnus

Sur les appareils Android, WhatsApp affichera, par ailleurs, davantage d'informations sur les appelants qui ne figurent pas dans le répertoire. Les utilisateurs pourront ainsi voir, par exemple, s'il s'agit d'un numéro étranger ou s'ils font partie d'un groupe commun avec la personne qui appelle. Cela doit permettre de mieux évaluer les appels suspects avant de décrocher.

Ces mesures doivent offrir davantage de sécurité aux utilisateurs de WhatsApp. Car il arrive régulièrement que des criminels s'introduisent dans des comptes qui ne leur appartiennent pas, lisent des conversations privées ou volent des informations personnelles appartenant aux utilisateurs.

Pour les personnes concernées et leurs contacts, cela peut représenter un risque important, notamment parce que les escrocs peuvent utiliser un compte piraté à des fins d'arnaque. (trad. ysc)

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