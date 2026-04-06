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Doubs: un père et sa fille périssent dans un incendie

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Rougemont, petite commune du Doubs, où un incendie tragique a coûté la vie à un père et sa fille.Keystone

Un père et sa fille périssent dans un incendie dans le Doubs

Un homme de 51 ans et sa fillette de 9 ans ont trouvé la mort dans la nuit à Rougemont, dans le Doubs, lorsque leur maison a été ravagée par un incendie.
06.04.2026, 09:2806.04.2026, 09:28

Deux personnes, un père de 51 ans et sa fille de 9 ans, sont mortes dans l'incendie de leur maison dans la nuit de samedi à dimanche à Rougemont, dans le Doubs, a-t-on appris auprès des pompiers et des gendarmes.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 03h00 du matin pour un feu d'habitation, dans le centre de cette commune d'un millier d'habitants, située à une quarantaine de kilomètres de Besançon. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie, a précisé la gendarmerie du Doubs. (tib/ats)

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