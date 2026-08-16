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Kim Jong Un se dit «fier» de ses liens avec la Russie

Kim Jong Un se dit «fier» de ses liens avec la Russie

Le dirigeant nord-coréen a réaffirmé son soutien à Vladimir Poutine et salué une relation toujours plus étroite entre Pyongyang et Moscou.
16.08.2026, 07:5316.08.2026, 07:53
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (2e à partir de la droite) soutient la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. (Photo d&#039;archive)
Ces déclarations interviennent alors que Kiev accuse la Corée du Nord de préparer l’envoi de dizaines de milliers de soldats supplémentaires pour soutenir l’armée russe.Image: Imago

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est dit «fier» de sa relation avec la Russie dans une lettre envoyée au président Vladimir Poutine, a rapporté dimanche l'agence officielle de Pyongyang, au moment où l'Ukraine l'accuse de préparer un nouveau déploiement de soldats pour soutenir Moscou.

La Corée du Nord s'est déjà engagée directement aux côtés de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, en lui envoyant des troupes et de l'armement.

«Je suis toujours fier de pouvoir envisager un avenir encore meilleur dans les relations bilatérales en menant, avec vous, les liens RDPC (République démocratique populaire de Corée, ndlr)-Russie qui ont perpétué l'histoire de notre lutte commune.»
Kim Jong Un

Le leader nord-coréen a également réaffirmé son soutien à Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, se disant convaincu que son allié prévaudrait sous la «direction sage» de Vladimir Poutine.

Ce dernier avait adressé vendredi une lettre à Kim Jong Un à l'occasion du 81e anniversaire de la Libération de la Corée de l'occupation japonaise. Dans ce message, il s'était félicité d'une relation bilatérale à un «haut niveau, sans précédent, de partenariat stratégique global».

Kim Jong-un s’attaque à un pilier caché de son propre régime

Pyongyang et Moscou se sont considérablement rapprochés depuis le lancement de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment accusé le Nord de se préparer à envoyer entre 30'000 et 50'000 soldats supplémentaires pour appuyer les forces russes, sans préciser l'origine de ces chiffres ni de potentiel calendrier.

Mardi, il a également affirmé que la Russie avait mené des frappes meurtrières avec des missiles balistiques nord-coréens. Le dirigeant a appelé la Corée du Sud à coopérer avec Kiev, notamment en matière de systèmes de défense antiaérienne. Séoul n'a pas répondu à ce stade. (dal/ats/afp)

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