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Trois personnes tuées lors de nouvelles violences interethniques

Trois personnes tuées lors de nouvelles violences interethniques dans le Manipur

Trois personnes ont été tuées par balle vendredi dans l'Etat indien du Manipur, théâtre de violentes tensions interethniques entre les communautés Metei et Kuki.
25.04.2026, 11:4625.04.2026, 11:46
epa12373350 A handout photo made available by the press information bureau (PIB) shows Indian Prime Minister Narendra Modi during a road show in Imphal, Manipur, India, 13 September 2025. EPA/PRESS IN ...
L'Etat indien du Manipur.Keystone

Trois personnes ont été tuées par balle vendredi dans l'Etat indien du Manipur (nord-est), lors de nouvelles violences interethniques, a annoncé la police.

Frontalière de la Birmanie, cette région est le théâtre depuis plusieurs années d'un conflit entre la communauté ethnique hindoue des Metei, majoritaire, et la minorité ethnique des Kuki, principalement de religion chrétienne, qui a déjà fait plus de 250 morts.

«Lors d'un intense échange de tirs (...), trois personnes ont été mortellement blessées par balle» dans le village de Mullam (région d'Ukhrul), a indiqué la police dans un communiqué, sans préciser à quelle communauté appartenaient ces trois hommes.

«Des mesures de sécurité ont été renforcées dans le secteur, afin d'éviter une nouvelle escalade de violence»
La police

Le 7 avril, quatre personnes avaient déjà trouvé la mort, dans un épisode de violence qui avait débuté par la mort de deux enfants metei lors d'une attaque attribuée à un groupe kuki, selon les autorités. En réaction, une foule de Metei en colère avait pris d'assaut le camp d'une unité paramilitaire qui avait riposté en ouvrant le feu, faisant au moins deux morts et cinq blessés.

Meitei et Kuki se disputent notamment l'accès aux emplois publics et à la terre. Des ONG de défense des droits humains accusent les responsables locaux d'exacerber leurs tensions à des fins politiques. (dal/ats/afp)

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