Abhijeet Dipke (au centre), fondateur du Cockroach Janta Party, entame une grève de la faim à New Delhi pour réclamer la démission du ministre indien de l'Éducation. Keystone

Un militant indien hospitalisé après 20 jours de jeûne

Sonam Wangchuk a été évacué de force vers un hôpital de New Delhi après la détérioration de son état de santé. Il mène depuis le 28 juin une grève de la faim contre des fraudes présumées aux examens.

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Le militant indien Sonam Wangchuk a été emmené de force à l'hôpital après 20 jours de grève de la faim pour protester contre le système d'examens indien.

Wangchuk, 59 ans, jeûne depuis le 28 juin pour exiger la démission du ministre de l'Éducation, Dharmendra Pradhan, accusé d'une fraude qui a précipité l'invalidation en mai d'un examen passé par deux millions d'aspirants étudiants en médecine.

Cette annulation a causé, selon les médias locaux, le suicide de plusieurs candidats.

Ces dernières semaines, plusieurs centaines d'étudiants ont rejoint Wangchuk autour de sa scène installée au Jantar Mantar, un monument de la capitale New Delhi.

«Conformément aux ordonnances de (...) la Haute Cour et sur recommandation médicale, en raison de la détérioration de l'état de santé de Sonam Wangchuk, celui-ci a été transféré à l'hôpital pour y recevoir les soins médicaux indispensables», a déclaré le commissaire adjoint de la police de Delhi dans un communiqué.

Une vidéo tournée à Jantar Mantar a montré la confusion qui régnait parmi quelques partisans de Wangchuk présents sur place dans la matinée, alors que des policiers, munis de draps blancs, l'évacuaient précipitamment de la scène.

«Tout en se conformant aux ordres (...) les manifestants ont tenté de faire obstruction, ce qui a provoqué une légère agitation», ajoute le communiqué.

«Nous demandons aux manifestants présents à Jantar Mantar de quitter les lieux pacifiquement dans les plus brefs délais».

D'autres manifestations ont été organisées par le mouvement satirique en ligne «parti du peuple des cafards» (CJP) qui venait d'apparaître sur les réseaux sociaux.

Ce parti a été lancé par un étudiant indien fraîchement diplômé de l'université de Boston (Etats-Unis), Abhijeet Dipke, en réaction à des propos du président de la Cour suprême contre les jeunes «cafards» et «parasites» qui critiquent le gouvernement.

Ecologiste réputé, Sonam Wangchuk est le plus en vue des grévistes de la faim.

Libéré en mars après six mois de détention pour avoir manifesté en faveur de l'autonomie de la région himalayenne du Ladakh, il a rejoint la contestation des «cafards».

Plusieurs membres des partis d'opposition ont exprimé leur soutien à Wangchuk et aux militants étudiants.

Son état de santé s'est dégradé ces derniers jours.

Jeudi, un tribunal de New Delhi avait ordonné à des médecins du gouvernement de surveiller quotidiennement l'état de santé du militant. (tib/ats)