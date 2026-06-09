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G7: Narendra Modi rejoint la liste des invités à Evian

Cet autre dirigeant rejoint la liste des invités du G7 d’Evian

epa12977805 Indian Prime Minister Narendra Modi speaks during a joint press conference with Italian Prime Minister Giorgia Meloni (not pictured) following their meeting at Villa Pamphili in Rome, Ital ...
Keystone
Narendra Modi, le premier ministre indien, effectue une tournée en Europe qui le mènera en France et en Slovaquie cette semaine. Il participera notamment au sommet du G7 à Evian et à une conférence consacrée aux technologies, avec l’ambition de renforcer les partenariats de l’Inde avec les pays européens.
09.06.2026, 18:2609.06.2026, 18:26

Le premier ministre indien Narendra Modi participera ce week-end au sommet du G7 en France. Il prendra également part à une conférence sur les technologies à Paris, a annoncé mardi le ministère indien des Affaires étrangères.

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Cette participation s'inscrit dans le cadre d'un voyage en France et en Slovaquie: Narendra Modi se rendra les 13 et 14 juin à Nice, où il rencontrera le président français Emmanuel Macron, puis en Slovaquie du 14 au 16 juin, pour s'entretenir avec le Premier ministre slovaque Robert Fico.

Il s'agira de la première visite d'un Premier ministre indien dans ce pays depuis son indépendance en 1993. Narendra Modi retournera ensuite en France pour participer au sommet du G7, les 16 et 17 juin à Evian.

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Le président américain Donald Trump a confirmé sa présence à la réunion qui réunira l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Le ministère indien des Affaires étrangères a par ailleurs précisé que Narendra Modi devrait rencontrer plusieurs dirigeants mondiaux en marge du sommet, sans donner plus de précisions.

Sa visite «mettra en lumière le rôle de l'Inde comme pôle mondial d'innovation, de transformation numérique et d'entrepreneuriat», a encore déclaré le ministère, précisant que le pays soutiendrait «de nouveaux partenariats» avec l'Europe. (mbr/ats)

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