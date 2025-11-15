ciel couvert
Ils trafiquaient des macaques en Thaïlande

Un macaque (image symbolique).
Plus de 80 macaques trafiqués ont été découvert en Thaïlande.Image: imago

Deux hommes transportant 81 singes à bord d'un véhicule ont été interpelés à la frontière cambodgienne. Cette saisie intervient après plusieurs cas de trafic d'animaux sauvages dans le pays.
15.11.2025, 09:4615.11.2025, 09:46

Deux hommes qui transportaient 81 macaques à bord d'un véhicule en Thaïlande ont été arrêtés près de la frontière cambodgienne, ont annoncé samedi les forces armées locales. Ils sont soupçonnés de trafic international d'animaux sauvages.

Une patrouille a intercepté le véhicule vendredi après-midi dans le dans la province de Sa Kaeo, dans l'est du pays, et a découvert les primates à l'intérieur de sacs bleus, ainsi que de la méthamphétamine. «Les autorités ont arrêté les deux suspects», a écrit le 12e régiment des forces de rangers, l'unité responsable de la zone frontalière, dans un communiqué sur Facebook.

Lors de leur interrogatoire, les deux hommes ont admis leur participation à un réseau de trafic transfrontalier, faisant entrer des macaques au Cambodge depuis la Thaïlande, selon les forces armées.

La Thaïlande est un haut lieu de transit pour le trafic d'animaux sauvages. De nombreux spécimens d'espèces menacées se vendent à prix d'or sur le marché noir, en Chine, à Taïwan ou encore en Asie du Sud-Est.

L'an dernier, la Thaïlande a renvoyé plusieurs dizaines de lémuriens et plus de 900 tortues endémiques de Madagascar dans leur pays d'origine, après avoir été trafiqués puis saisis dans le royaume. (ats/afp)

