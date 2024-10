La justice de Poutine veut la peau de cette influenceuse

L'influenceuse Valeriia Fediakina est soupçonnée d'avoir escroqué 20 millions d'euros à des investisseurs et d'avoir envoyé une partie de cette argent en Ukraine. Elle affirme avoir toujours soutenu l'armée russe.

Valeriia Fediakina aurait empoché plus de 18 millions de francs suisses grâce à un système de vente pyramidale. Les autorités russes ont bouclé une enquête de 12 mois et prévoient d'inculper la jeune femme de 24 ans en novembre. En cas de condamnation, elle risque 10 ans de prison. Valeriia Fediakina a depuis été incarcérée, comme l'écrit Bild.

L'influenceuse était connue sous le nom de «Bitmama» et vivait à Dubaï. Elle faisait étalage de son train de vie luxueux sur les réseaux sociaux et disait posséder des bureaux à Moscou et à Monaco. Ses prétendus investissements devaient permettre le blanchiment d'argent par le biais de crypto-monnaies. La jeune femme de 24 ans affichait son luxe sur les réseaux sociaux. On la voit y poser sur des yachts, dans des voitures de sport et dans des hôtels de luxe.

Des millions d'euros volés

Au moins quatre investisseurs auraient envoyé leur argent à Valeriia Fediakina pour investir dans le pétrole, l'or et d'autres minéraux. Les fonds ont été transférés en crypto-monnaies à Dubaï, ce qui a permis de faire sortir les avoirs de Russie en dépit des sanctions.

Les investisseurs n'ont toutefois jamais revu leur argent. L'une des personnes lésées a déclaré avoir perdu 61 millions de francs, raconte le média slovaque Novy Cas. D'après les déclarations des victimes, Valeriia Fediakina promettait un bonus d'1% sur la somme investie dans les deux mois.

Elle aurait fait don de l'argent

Valeriia a été arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à rentrer à Dubaï. Elle est actuellement détenue dans un camp pénitentiaire en Russie. Lors de son arrestation en septembre de l'année dernière, elle était enceinte de six mois.

Les autorités sont intervenues alors qu'elle s'apprêtait à prendre un avion vers les Emirats arabes unis depuis la Russie. Les avocats de l'ancienne influenceuse rejettent toutes les accusations et affirment que leur cliente serait innocente. Jusqu'à présent, elle n'a été autorisée à quitter sa prison que pour la naissance de son enfant.

Les autorités russes affirment également que Valeriia Fediakina a envoyé de l'argent aux forces armées ukrainiennes. Sa défense a toutefois indiqué aux médias locaux que Fediakina avait toujours soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Elle aurait même donné de l'argent aux soldats de Poutine. (lma)

Traduit et adapté par Chiara Lecca