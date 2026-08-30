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Le Népal redoute une nouvelle montée des eaux

A drone view of the aftermath of flash flooding along the Trishuli river amidst fresh water surge warning in the Trishuli Bazaar area of Nuwakot district, Nepal, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Rajes ...
Vue aérienne des dégâts causés par des crues soudaines le long de la rivière Trishuli, le 30 août 2026 au Népal.Keystone

Le Népal redoute une nouvelle montée des eaux

Les autorités appellent les sauveteurs et les habitants à la plus grande prudence dans plusieurs districts touchés par les crues. Le débit de la rivière Bhotekoshi a de nouveau augmenté.
30.08.2026, 07:4430.08.2026, 07:44

Le Népal a appelé dimanche les équipes de sauvetage à la «prudence» en raison d'une nouvelle montée des eaux dans la zone, frontalière avec la Chine, touchée par des crues dévastatrices cette semaine.

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«Nous avons reçu des informations selon lesquelles le débit de crue de la rivière Bhotekoshi, dans le district de Rasuwa, a encore augmenté», a indiqué l'Autorité nationale pour la réduction et la gestion des risques de catastrophe (NDRRMA) dans un avertissement publié peu avant 04h00 Heure suisse.

«Par conséquent, tout le personnel engagé dans les opérations de recherche, de sauvetage et de secours, les personnes se trouvant dans les zones riveraines, ainsi que toutes les autres personnes dans les zones touchées, notamment Rasuwa, Nuwakot, Dhading et Chitwan, sont priés de faire preuve de prudence», ont précisé les autorités dans leur avertissement.

L'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) a indiqué que la catastrophe survenue mercredi matin à la frontière entre la Chine et le Népal avait été provoquée par l'effondrement d'un glacier, entraînant en aval un mur d'eau et de débris. (tib/ats)

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