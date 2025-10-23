Un couple avec un bébé pris au piège dans la montagne refuse l’aide des secours. Image: watson/DR

Ces «parents stupides» choquent

Après le sauvetage d’un bébé en Pologne, les guides tirent la sonnette d’alarme.

Un couple originaire de Lituanie a voulu gravir le plus haut sommet de Pologne avec leur bébé de neuf mois, malgré la neige et le verglas. L’expédition s’est terminée par une situation périlleuse. Selon plusieurs médias polonais, un guide de montagne est finalement parvenu à mettre l’enfant en sécurité, tandis que les parents ont pu redescendre sains et saufs.

La vidéo qui choque en Pologne 👇 Vidéo: facebook

Le guide, Szymon Stoch, a raconté au portail Tatromaniak qu’il avait averti les randonneurs des mauvaises conditions: visibilité réduite, neige et sentiers glacés. Malgré cela, le couple a maintenu son projet d’atteindre le sommet du Rysy, à près de 2500 mètres d’altitude, dans les Hautes Tatras, à la frontière polono-slovaque. Les deux n’avaient pas de crampons, seulement de simples semelles antidérapantes.

Une ascension risquée et filmée

Une vidéo publiée sur Facebook montre la mère et le père, leur bébé attaché sur la poitrine, peinant à gravir un escalier de glace le long d’une paroi rocheuse.

Mais une fois au sommet, le couple n’a pas réussi à redescendre. Selon Szymon Stoch, ils ont demandé à d’autres alpinistes de leur prêter leurs crampons, ce que ceux-ci ont refusé pour des raisons de sécurité. Lorsque le guide leur a proposé d’appeler les secours, les parents ont refusé, expliquant qu’ils n’avaient pas d’assurance couvrant un éventuel sauvetage.

Indignation

Finalement, Szymon Stoch a pris la décision d’évacuer le bébé lui-même vers un endroit sûr, tandis que les parents ont effectué la descente seuls. Le récit et les images ont déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, rapporte le portail Onet.

De nombreux internautes ont dénoncé une «inconscience totale» et traité les randonneurs de «parents stupides». Certains ont même réclamé une enquête des services sociaux et une intervention du tribunal de la famille. (jah avec sda)