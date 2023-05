Saint Von Colucci, présenté comme un acteur et une star de K-pop décédé tragiquement à 22 ans, n'aurait jamais existé. Image: dr

Un «excès de chirurgie» a tué cet acteur... qui n'existe pas

Un certain Saint Von Colucci serait décédé après de nombreuses opérations pour ressembler à un chanteur de K-pop. Sauf que le jeune homme en question, présenté comme un acteur canadien de 22 ans, n'aurait jamais existé. Ses photos auraient été générées par IA et l'histoire inventée de toute pièce.

Plus de «International»

L'histoire est si invraisemblable qu'il est difficile de décider ce qui est le plus fascinant: le canular en lui-même, ou le fait que de nombreux médias internationaux se soient laissés berner par celui-ci, à l'heure où, pourtant, les images générées pas l'intelligence artificielle font grand bruit.

Tout débute lorsqu'une journaliste du Daily Mail écrit un article «exclusif» le 24 avril sur la base d'un communiqué de presse, manifestement sans en vérifier les informations. Saint Von Colucci, un acteur canadien de 22 ans, serait mort en Corée du Sud après une énième intervention de chirurgie esthétique pour ressembler à un chanteur de K-pop.

Image: capture d'écran

L'article est supprimé du Daily Mail deux jours après sa publication, mais le mal est fait: de nombreux médias se sont emparés de l'histoire tragique de ce jeune homme.

De quoi on parle ?

Tout serait parti d'un communiqué de presse annonçant le décès d'un certain Saint Von Colucci, présenté comme un acteur canadien âgé de 22 ans. Né au Québec, il aurait aussi des origines portugaises et aurait notamment vécu au Portugal, au Brésil, en Angleterre, en Espagne au gré des expériences professionnels de ses parents, faisant de lui un talentueux polyglotte. L'artiste aurait déménagé en 2019 en Corée du Sud pour les besoins de sa carrière.

En une année, le jeune homme serait passé sur le billard une douzaine de fois, dépensant 220 000 dollars (environ 200 000 francs suisses) pour ressembler à Jimin, un membre du groupe de K-pop BTS. Sa dernière intervention à la mâchoire lui aurait été fatale. Elle aurait eu lieu à l'hôpital national de Séoul en novembre dernier, et le Canadien serait mort des suites de complications.

Un agenda chargé, puisqu'à cette période, le Saint Von Colucci aurait été en plein tournage de la série coréenne Pretty Lies, dont la diffusion serait prévue pour le mois d'octobre prochain sur une plateforme de streaming américaine. De nombreux médias, jusqu'en Suisse, se sont fait l'écho de cette histoire. Sauf que comme le soulignent plusieurs sites dont Le Parisien, rien ne tient la route.

L'hôpital, sa carrière, son histoire, rien n'existe

Lorsqu'on tape «Saint Von Colucci» sur un moteur de recherche, à part des articles relatant son décès, il n'y a que peu de résultats plus anciens, et toujours des histoires vagues. L'hôpital national de Séoul, où il serait décédé selon le communiqué de presse envoyé à plusieurs journalistes, dont celle du Daily Mail, n'existe pas. Le nom du prétendu acteur n'est crédité dans aucun film, ni aucune série. D'ailleurs, la série Pretty Lies, soit-disant prévue pour le mois d'octobre, n'existe pas.

On ne trouve pas non plus de single ou d'album à son nom alors qu'il est aussi présenté comme une star de la chanson dans le monde de la K-pop. Ses agent et attaché de presse, dont un certain Eric Blake, sont injoignables. La société de communication citée, The Hype Company PR, a été créée le 28 mars. La page thehypecompagnypr.com ne contient qu'une vidéo où clignote «the hype», mais aucune information. Si on fouille dans un moteur de recherche, deux entreprises sous «The Hype Compagny» existent, mais ne semblent pas avoir de rapport avec le monde de la communication puisque l'une vend des claquettes, l'autre du cannabis.

Selon Variety, qui a tenté de contacter The Hype Company PR, sans succès, la page Instagram du Canadien serait @papaxxzy. Elle a changé neuf fois de noms au cours des trois derniers mois. Désactivée, elle aurait été réactivée après le prétendu décès, et des modifications auraient été effectuées sur certaines publications.

Image: capture d'écran

Selon Le Parisien et Variety, le communiqué de presse contient encore une information étrange: Saint Von Colucci est présenté comme le fils de la mannequin brésilienne Adriana Lima.

Une immense farce et zéro fact-cheking

Selon le journaliste indépendant Raphael Rashid, basé à Séoul et cité par Variety, les médias qui ont participé à propager cette histoire, le Daily Mail en premier, n'ont pas vérifié les informations qui figuraient dans le communiqué de presse qu'un prétendu Eric Blake leur aurait envoyé, ni même si ce Saint Von Colucci existait. Sur Twitter, il souligne que les photos du Canadien ont, selon un site détecteur d'intelligence artificielle, 75% de chance d'avoir été générées par IA.

Même en Corée du Sud, où le faux jeune homme était pourtant censé être une star du cinéma et de la K-pop, les médias ont relaté cette histoire, avant, pour certains, de faire leur mea-culpa.

À ce stade, on ne sait pas qui revendique la paternité de cette histoire, ni ce qu'elle est censée servir. À part peut-être à démontrer que certains médias n'ont que peu de scrupules à publier des histoires sans vérification...

33 images générées par IA délicieusement bizarres:

1 / 37 33 images générées par IA délicieusement bizarres

Harry Potter en Balenciaga, ça existe grâce à l'IA: