Le «gardien des secrets» de Poutine est mort

Deux anciens proches collaborateurs de Vladimir Poutine sont décédés dans des conditions troublantes. Iouri Sadovenko et Stanislav Orlov occupaient encore récemment des fonctions importantes.

Deux nouveaux décès aux circonstances encore inexpliquées ont été signalés dans l’entourage du président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes occupaient auparavant des rôles centraux au sein des pouvoirs politique et militaire.

Iouri Sadovenko (au centre) est décédé le soir de Noël. Image: imago

Selon plusieurs médias russes, l’ancien vice-ministre de la Défense Iouri Sadovenko est décédé le 25 décembre d’une maladie cardiaque. Aucune information indépendante n’est disponible concernant l’état de santé du colonel général de 56 ans avant sa mort.

Sadovenko était considéré comme un proche du ministre de la Défense de longue date Sergueï Choïgou, évincé de son poste en mai 2024, puis nommé secrétaire du Conseil de sécurité nationale. Les deux hommes avaient travaillé étroitement ensemble pendant de nombreuses années.

Les médias internationaux qualifiaient Sadovenko de «gardien des secrets» de Poutine, en référence à son accès à des informations sensibles au sein du ministère de la Défense. Par ailleurs, Sadovenko aurait récemment été quitté par son épouse pour Timur Ivanov, lui aussi ancien vice-ministre de la Défense.

«L’Espagnol» aurait été tué dans une embuscade russe

La mort de Stanislav Orlov a, elle, été rendue publique peu avant Noël. Agé de 44 ans, il aurait, selon des médias britanniques et russes, dirigé une unité paramilitaire de volontaires composée de supporters de football violents, engagée dans les combats en Ukraine. Stanislav Orlov, surnommé «l’Espagnol», aurait été attiré dans une embuscade par les forces russes de sécurité en Crimée, puis abattu, rapporte le quotidien britannique The Guardian, citant des sources russes. Aucune confirmation officielle de l'un assassinat sur ordre du Kremlin n’a été apportée à ce stade.

Ces décès s’inscrivent dans une série de morts inexpliquées touchant des figures dirigeantes en Russie, dont le nombre a augmenté depuis le début de la guerre contre l’Ukraine, en février 2022. (t-online)

