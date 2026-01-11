en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Intelligence artificielle

La Malaisie suspend l’accès à Grok

La Malaisie suspend l’accès à Grok

Après l’Indonésie, l’accès à Grok, l’assistant d’intelligence artificielle du réseau social X, a été suspendu dimanche en Malaisie en raison de la génération de contenus pornographiques, notamment des images dénudant des personnes réelles, a indiqué l’autorité de régulation des technologies du pays.
11.01.2026, 15:4511.01.2026, 15:45

La Malaisie a suspendu dimanche, après l'Indonésie samedi, l'accès à Grok, a déclaré l'autorité de régulation des technologies du pays. Cet assistant d'intelligence artificielle du réseau social X génère des contenus pornographiques,

Des images réalisées en demandant à Grok de dénuder des personnes réelles à partir de photos ou vidéos ont suscité une vague de protestations à travers le monde.

La Commission malaisienne des communications et du multimédia (MCMC) a indiqué dimanche dans un communiqué «avoir ordonné une restriction temporaire de l'accès à l'intelligence artificielle Grok pour les utilisateurs en Malaisie», avec effet immédiat.

Dans le communiqué, la MCMC a évoqué «des contenus impliquant des femmes et des mineurs, malgré un contrat réglementaire préalable et des avis formels» adressés à la société X Corp d'Elon Musk et à la start-up xAI, qui a développé Grok.

Grok rend payant son outil pour dénuder les femmes

Mesures de protection insuffisantes

L'autorité de régulation malaisienne a déclaré qu'elle jugeait les mesures de protection de X insuffisantes, ajoutant que l'accès ne serait rétabli qu'après vérification des modifications requises.

L'Inde a un peu plus tôt dimanche affirmé que X avait retiré des milliers de contenus et supprimé des centaines de comptes accessibles dans le pays.

«Environ 3500 contenus ont été bloqués et plus de 600 comptes effacés», a précisé sous couvert d'anonymat à l'AFP une source gouvernementale indienne.

Interpellé sur X par de nombreux utilisateurs scandalisés à travers le monde, Grok a répondu vendredi que la génération et l'édition d'images étaient «actuellement réservées aux abonnés payants», en invitant à «s'abonner pour débloquer ces fonctionnalités».

Cette désactivation limitée a suscité l'indignation du Royaume-Uni, l'un des critiques les plus virulents d'Elon Musk.

A Bruxelles, la Commission européenne a «pris note des dernières modifications», mais les a jugées insuffisantes. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
de Niels Anner, Copenhague
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
1
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
de Valentin DIAZ, Bogotá
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
de Lucie LEQUIER, Londres, Royaume-Uni
Thèmes
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA
1 / 20
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900.
source: universal images group editorial / universal history archive
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Corée du Nord affirme avoir abattu un drone sud-coréen
Pyongyang a averti que Séoul devrait payer le prix fort pour cette intrusion.
La Corée du Nord a affirmé samedi avoir abattu un drone envoyé par la Corée du Sud au-dessus de son territoire au début janvier. Pyongyang a averti que Séoul «paiera le prix fort» pour cette intrusion.
L’article