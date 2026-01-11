La Malaisie suspend l’accès à Grok

Après l’Indonésie, l’accès à Grok, l’assistant d’intelligence artificielle du réseau social X, a été suspendu dimanche en Malaisie en raison de la génération de contenus pornographiques, notamment des images dénudant des personnes réelles, a indiqué l’autorité de régulation des technologies du pays.



Plus de «International»

La Malaisie a suspendu dimanche, après l'Indonésie samedi, l'accès à Grok, a déclaré l'autorité de régulation des technologies du pays. Cet assistant d'intelligence artificielle du réseau social X génère des contenus pornographiques,

Des images réalisées en demandant à Grok de dénuder des personnes réelles à partir de photos ou vidéos ont suscité une vague de protestations à travers le monde.

La Commission malaisienne des communications et du multimédia (MCMC) a indiqué dimanche dans un communiqué «avoir ordonné une restriction temporaire de l'accès à l'intelligence artificielle Grok pour les utilisateurs en Malaisie», avec effet immédiat.

Dans le communiqué, la MCMC a évoqué «des contenus impliquant des femmes et des mineurs, malgré un contrat réglementaire préalable et des avis formels» adressés à la société X Corp d'Elon Musk et à la start-up xAI, qui a développé Grok.

Mesures de protection insuffisantes

L'autorité de régulation malaisienne a déclaré qu'elle jugeait les mesures de protection de X insuffisantes, ajoutant que l'accès ne serait rétabli qu'après vérification des modifications requises.

L'Inde a un peu plus tôt dimanche affirmé que X avait retiré des milliers de contenus et supprimé des centaines de comptes accessibles dans le pays.

«Environ 3500 contenus ont été bloqués et plus de 600 comptes effacés», a précisé sous couvert d'anonymat à l'AFP une source gouvernementale indienne.

Interpellé sur X par de nombreux utilisateurs scandalisés à travers le monde, Grok a répondu vendredi que la génération et l'édition d'images étaient «actuellement réservées aux abonnés payants», en invitant à «s'abonner pour débloquer ces fonctionnalités».

Cette désactivation limitée a suscité l'indignation du Royaume-Uni, l'un des critiques les plus virulents d'Elon Musk.

A Bruxelles, la Commission européenne a «pris note des dernières modifications», mais les a jugées insuffisantes. (tib/ats)