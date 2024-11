La tempête Bert s'est abattue sur le Royaume-Uni et l'Irlande

Des dizaines d'alertes inondations étaient également en vigueur en Angleterre et en Ecosse, recouverte d'un manteau blanc samedi matin. Image: X

Vents violents, pluies torrentielles et neige ont paralysé le Royaume-Uni et l’Irlande, laissant des milliers de foyers sans électricité.

La tempête Bert s'est abattue samedi sur le Royaume-Uni et l'Irlande, avec des vents violents, des fortes pluies et d'importantes chutes de neige, perturbant les transports et privant des dizaines de milliers de foyers d'électricité.

Dans l'ouest et le nord-ouest de l'Irlande, 60 000 foyers, fermes et entreprises ont été affectés par des pannes de courant, a indiqué en début de matinée le fournisseur public irlandais ESB.

De nombreuses routes, lignes de train ou de ferry ont dû être fermées, et des inondations ont affecté l'ouest du pays et aussi l'Irlande du Nord.

Des dizaines d'alertes inondations étaient également en vigueur en Angleterre et en Ecosse, recouverte d'un manteau blanc samedi matin.

Le Met Office, agence météorologique britannique, a placé certaines régions d'Ecosse en alerte orange pour neige et verglas jusqu'à 17h00 GMT (18h00 suisses), «avec le risque que des communautés rurales soient coupées du monde».

Evènement à «risques multiples»

Dix à vingt centimètres de neige étaient attendus dans certaines zones, et 20 à 40 centimètres dans d'autres situées à plus de 400 mètres d'altitude.

L'un des responsables du Met Office, Jason Kelly, a qualifié cette tempête d'évènement à «risques multiples», avec un mélange de neige, pluie et vent pendant la majeure partie du week-end.

Après être passée sur le Pays-de-Galles vendredi soir, la tempête a provoqué des chutes de neige jusqu'à 13 cm dans certaines régions d'Angleterre, avec des vents violents enregistrés à plus de 110 km/h.

Selon une porte-parole du réseau national électrique, quelque 4200 foyers étaient encore privés d'électricité en Grande-Bretagne à 12h00 GMT, le courant ayant déjà été rétabli chez certains dans la matinée.

Avions détournés

Les vols à l'aéroport de Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, ont été fortement perturbés en raison de la neige, et des avions ont dû être détournés vers Belfast et Edimbourg. Plusieurs trains ont également été annulés pour l'ensemble de la journée.

L'agence nationale en charge des autoroutes a averti du danger à circuler sur les routes du nord-est de l'Angleterre et du Yorkshire, avec du blizzard et de la neige qui devrait «s'accumuler rapidement». Plusieurs matches de football ont également été annulés samedi.

Une grande partie du reste du pays restera en alerte jaune pour tout le weekend, et l'est et le sud de l'Angleterre devraient être sous de fortes pluies dans la nuit et la journée de dimanche. (chl/ats)