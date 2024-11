Premières neiges en Suisse: le point sur les perturbations

Un employé de la voirie de la ville de Lausanne enlève la neige ce jeudi. Keystone

La neige a déjà provoqué de nombreuses perturbations en Suisse. Résumé, par région.

Les premières chutes de neige de l'automne ont provoqué des perturbations sur les routes en Suisse. Elles ont notamment causé des problèmes sur l'autoroute A2 entre Amsteg (UR) et le tunnel du Gothard.

Selon le TCS, un camion en travers de la chaussée a provoqué la fermeture de l'autoroute du Gothard. Les routes sont recouvertes de neige dans les deux sens sur le tronçon entre le tunnel et Biasca (TI). Les chaînes sont recommandées au vu des conditions de conduite difficiles.

En Suisse romande, la neige a notamment provoqué un accident impliquant sept à huit véhicules mercredi soir sur l'A12, entre Vevey (VD) et Châtel-St-Denis (FR), faisant un blessé léger. La circulation a pu reprendre sur l'autoroute vers 01h30 dans la nuit de mercredi à jeudi.

A Berne, le service de bus a été interrompu jeudi à cause de la neige, a indiqué un porte-parole de la compagnie locale Bernmobil à Keystone-ATS. Les trams ont eux continué de transporter des voyageurs, à part ceux opérant sur la ligne 3.

Selon SRF Meteo, les chutes de neige devraient se poursuivre. Des quantités importantes d'or blanc sont encore attendues, en particulier dans le nord-ouest de la Suisse, à l'est et au centre du Plateau, dans les Préalpes orientales, ainsi que dans les Alpes occidentales et certaines parties du Valais.

Vents tempétueux

Des vents tempétueux sont également attendus dans le Jura, sur l'ouest du Plateau et dans les montagnes valaisannes. Au-dessus de 1400 mètres, des rafales atteignant 150 km/h sont possibles.

«La première neige mesurable tombe en moyenne dans la première quinzaine de décembre en plaine et dans les basses vallées alpines» MeteoNews

A Saint-Gall, il peut en revanche déjà neiger en moyenne dès le 11 novembre et à Coire dès le 25 novembre.

A l'inverse, Genève et Lugano sont plutôt en retard, avec des premières chutes de neige arrivant en moyenne dans la deuxième quinzaine de décembre. (sda/ats)