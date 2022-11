La rédactrice en chef Sevgil Musayeva, 35 ans, a été avertie par plusieurs instances qu'elle devait quitter Kiev après le début de la guerre en Ukraine. image: www.imago-images.de

Interview

Les médias ukrainiens osent-ils «critiquer Zelensky»?

Le magazine américain Time a classé Sevgil Musayeva parmi les 100 personnalités les plus importantes du monde pour 2022. La rédactrice en chef de l'Ukrayinska Pravda raconte comment fonctionne le journalisme en temps de guerre et si l'on peut critiquer le gouvernement ukrainien.

Othmar von Matt / ch media

Avec la guerre, avez-vous envisagé de quitter l'Ukraine?

Sevgil Musayeva: Non, quand la Russie a attaqué l'Ukraine le 24 février, j'étais à Kiev et je n'ai pas paniqué.

La situation autour de Kiev était toutefois très confuse pendant les trois premiers jours de la guerre.

Le 24 février encore, j'ai reçu un appel d'une ambassade occidentale. «Vous devez immédiatement quitter Kiev», m'a dit une source. «Les Russes seront à Kiev dans trois jours».

Pourquoi avez-vous reçu cet appel?

Il y avait beaucoup de rumeurs sur des listes noires russes de politiciens, d'activistes et de journalistes. On disait que les Russes allaient arrêter ces personnes et les envoyer dans des camps dès qu'elles seraient à Kiev.

Votre nom figurait donc sur l'une de ces listes?

Oui. Plus tard, les forces de sécurité ukrainiennes m'ont également demandé de quitter Kiev. Le 25 février, je me suis effectivement rendu dans l'ouest de l'Ukraine pour 13 jours. Mais ensuite, le cinéaste et réalisateur américain Brent Renaud a été tué en Ukraine. C'était le partenaire de ma sœur.

Vous êtes retournée à Kiev?

J'ai dû annoncer la mort de Renaud à ma sœur, un moment très émouvant. Puis, j'ai aidé à préparer le transport du corps vers les États-Unis. Le 23 mars, j'ai pris l'avion pour me rendre aux funérailles dans l'Arkansas.

Votre équipe d'Ukrayinska Pravda est restée à Kiev?

Nous avions déjà agi une semaine avant le début de la guerre en déplaçant une partie de l'équipe dans les Carpates ukrainiennes.

La page d'accueil du portail en ligne Ukrayinska Pravda. image: screenshot

Vous vous doutiez donc qu'il y aurait une guerre?

Non. Je ne pouvais pas imaginer une invasion aussi brutale jusqu'à Kiev. Mais nous voulions être préparés à toutes les éventualités, nous craignions des problèmes avec internet ou un black-out. Lorsque les Russes ont bombardé la centrale nucléaire près de Zaporizhia, la peur a augmenté. Nous avons évacué trois membres de l'équipe vers la Pologne.

Dans combien d'endroits votre rédaction travaille-t-elle actuellement?

Temporairement, toute la réaction est revenue à Kiev. Mais nous nous attendions à ce que les Russes détruisent l'infrastructure critique de l'Ukraine. C'est pourquoi nous nous sommes procuré une autre maison d'hôtes dans l'ouest de l'Ukraine.

Combien de journalistes ont pris la fuite?

Tous mes collègues sont restés. Je ne connais que deux journalistes avec des enfants qui ont quitté l'Ukraine. Les journalistes se demandent chaque jour où ils seront le plus utiles au pays. C'est pourquoi beaucoup se portent volontaires pour aller au front afin de protéger leur pays.

Comment sont vos conditions de travail? Le président Volodymyr Zelensky et le gouvernement ukrainien n'acceptent guère les critiques, a-t-on entendu.

Bien sûr, il y a des restrictions, surtout lorsque la vie de personnes est en jeu. Nous ne pouvons, par exemple, pas publier de photos ou de vidéos de lieux touchés par des missiles. Il y aurait sinon le risque qu'ils soient à nouveau bombardés si la première vague n'était pas assez efficace. Avant la grande contre-offensive, l'armée a par ailleurs fermé la ligne de front aux journalistes. Il y a aussi des interventions directes après des articles.

Avez-vous un exemple?

Dans un article, nous avons décrit comment l'armée ukrainienne avait induit les Russes en erreur avec des faux Himars. Ils ont bombardé des armes factices et perdu des millions de dollars. Le département de la défense nous a dit que cette information devait rester secrète. Nous avons toutefois fait remarquer que le Washington Post en avait déjà parlé et qu'il touche 600 millions de personnes. Nous avons laissé l'article en ligne.

Un véritable lance-roquettes Himars lors d'un exercice en Lettonie. L'armée ukrainienne a fabriqué de faux Himars pour induire les Russes en erreur. L'Ukrayinska Pravda en a fait état et s'est rapidement attiré des ennuis. image: keystone

L'Ukrayinska Pravda a-t-il un accès direct au président Selenski?

Oui. La dernière interview avec lui a eu lieu en avril, une interview de groupe avec plusieurs journalistes.

Et avez-vous eu le droit de poser des questions critiques?

Oui, bien sûr. Nous avons pu poser toutes nos questions.

Avant la guerre, l'Ukrayinska Pravda était connu pour son attitude critique envers les dirigeants ukrainiens. Est-ce resté le cas sous Zelensky ?

Nous avons également publié des articles critiques sur le président Zelensky. Nous avons par exemple décrit le conflit qui oppose Zelensky au général Valeri Zaloujny, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Zelensky n'a pas du tout apprécié la popularité de Zaloujny. Ce dernier jouit de la plus grande confiance de la population. Nos sources pour l'article étaient fiables à 100%, mais nous avons reçu de très nombreuses questions critiques de la part de notre lectorat. «A-t-on le droit de publier de tels articles en temps de guerre?», nous a-t-il demandé.

Et le pouvez-vous?

La liberté d'expression est très importante en Ukraine. Nous protégeons nos droits, nous écrivons des articles délibérément controversés, même en temps de guerre. Mais nous devons aussi faire face aux critiques de notre public.

Le général Valeri Zaloujny est considéré comme une icône en Ukraine. Cela ne convient pas au président Volodymyr Zelensky. image: www.imago-images.de

Vous êtes Tatare de Crimée. Est-ce un problème pour vous? Les Tatars de Crimée ont été persécutés par les Russes et depuis 2014, ils sont à nouveau visés.

Oui, c'est un problème. Durant les premiers jours de la guerre, une amie russe m'a appelé. Elle est activiste politique et a fui la Russie il y a longtemps. «Seva, les Russes viennent en Ukraine pour tuer tout le monde», m'a-t-elle dit. «Fais attention, s'il te plaît, surtout parce que tu es Tatare de Crimée. Les Russes détestent les Tatars de Crimée». Aujourd'hui, je sais que mon amie avait raison.

Quelle est votre histoire en tant que Tatare de Crimée?

La génération de mon arrière-grand-mère a été contrainte de quitter la Crimée. Toute la famille a été déportée dans l'Oural. Plus tard, elle s'est installée en Ouzbékistan. Ce n'est qu'en 1989, 50 ans plus tard, qu'elle a pu revenir en Crimée. J'avais alors deux ans et demi. Mais depuis 2014, la situation des Tatars de Crimée s'est à nouveau dégradée.

«La génération de mon arrière-grand-mère a été contrainte de quitter la Crimée», explique Sevgil Musayeva. «Ce n'est que 50 ans plus tard qu'elle a pu revenir en Crimée». image: www.imago-images.de

En tant que journaliste, vous êtes spécialisée dans la corruption dans l'industrie du pétrole et du gaz en Ukraine, un domaine très sensible. Comment en êtes-vous arrivée là?

Deux incidents m'ont sensibilisé au journalisme. En 2000, Heorhij Gongadze, cofondateur de l'Ukrayinska Pravda, a été assassiné. J'avais 13 ans. A l'époque et je me suis demandée: comment peut-on tuer quelqu'un parce qu'il veut dire la vérité? En 2006, la journaliste russe Anna Politkovskaïa a été assassinée. Son livre La vérité sur la guerre sur la deuxième guerre de Tchétchénie m'a inspirée. J'ai décidé de devenir journaliste et me suis rapidement focalisée sur le secteur du pétrole et du gaz.

Quel a été votre article le plus important?

J'ai révélé plusieurs cas de corruption impliquant des collaborateurs du président sous l'ère de Viktor Ianoukovytch. L'article le plus important est paru dans Forbes Ukraine au sujet de Sergei Kourchenko. Ce puissant homme d'affaires n'avait que 27 ans et avait surgi de nulle part. Il était le financier du président Ianoukovytch et avait des liens avec son fils. Kourchenko était le propriétaire fantôme de nombreux actifs pétroliers et gaziers.

Avez-vous reçu des menaces lors de vos recherches?

Oui, nous avons reçu plusieurs menaces. Ces recherches étaient dangereuses. En 2013, Kourchenko a racheté la holding Media qui publiait Forbes Ukraine pour la somme faramineuse de 360 millions d'euros.

Cela vous a posé un problème.

Le message qui m'a été adressé était clair et net: «Ferme ta gueule». J'ai alors quitté Forbes. Il m'était impossible de travailler avec et pour Kourchenko.

Ils sont ensuite allés à l'Ukrayinska Pravda et c'est là qu'un autre journaliste a été assassiné en 2016.

Pavel Sheremet, mon maître en journalisme et ami. Sa mort m'a frappé de plein fouet, elle n'a toujours pas été élucidée. Il s'en est suivi des moments très difficiles. Après la mort de Pavel, je me suis soudain retrouvée responsable de trois emplois: Rédactrice en chef, directrice du développement et directrice financière. J'ai fait un burn-out et j'ai quitté l'Ukrayinska Pravda en 2018. Pendant un an et demi, je me suis formée comme journaliste.

Aujourd'hui, vous êtes à nouveau très sollicitée par la guerre, vous recevez jusqu'à 100 nouvelles d'information par jour. Comment faites-vous pour gérer cela?

Je regarde toujours mon téléphone portable, même en ce moment. Je ne veux rien manquer d'important. Je reçois beaucoup de demandes qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Mais j'essaie d'aider car les gens se battent dur dans la guerre.

En mai, Time Magazine vous a classé parmi les cent personnalités les plus influentes de l'année 2022. Cela a-t-il changé votre vie?

Pas du tout. Sauf que maintenant, grâce à la cérémonie, j'ai quelques photos avec des stars d'Hollywood. Je reçois également des invitations de nombreux pays. Ma nomination était une reconnaissance pour les médias indépendants en Ukraine.

La communication est la grande force de l'Ukraine. Vous concertez-vous avec le gouvernement lors de vos invitations?

Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans notre pays. Je suis une journaliste indépendante. Et je n'ai pas d'accord avec le gouvernement. Mais je veux montrer aux gens les perspectives de notre pays.

Qu'est-ce qui caractérise l'Ukraine pour vous?

C'est ce que m'a demandé Parag Khanna, le spécialiste indo-américain de la géopolitique. J'ai répondu de manière économique, mais il a secoué la tête et a dit: «L'Ukraine dispose de l'énergie des jeunes. C'est crucial». Je suis tout à fait d'accord avec cela. Nous sommes un peuple jeune, et cela nous aide dans cette guerre.

Musayeva lors du dévoilement du monument dédié à Pavel Cheremet. Le journaliste d'Ukrayinska Pravda avait été tué dans un attentat à la voiture piégée en 2020. image: www.imago-images.de

Comment la guerre va-t-elle se terminer?

L'Ukraine va gagner cette guerre. Je n'ai aucun doute à ce sujet. C'est une guerre entre le futur et le passé. Et l'Ukraine se bat pour l'avenir. Il y a toutefois une grande question.

Laquelle?

La question du prix que l'Ukraine finira par payer. Il est déjà trop élevé aujourd'hui. Une fois la guerre terminée, nous devrons faire face à de nombreux problèmes: le niveau de vie, l'accès à la médecine et à l'éducation.

Qu'attendez-vous de la Suisse?

Deux points sont à souligner. Premièrement, la Suisse devrait modifier les règles concernant les avoirs russes. Les oligarques et les hommes d'affaires ne devraient plus pouvoir les cacher aussi facilement ici. Ils détruisent l'Ukraine avec Poutine et ils doivent payer pour les dégâts de la guerre. Ils font partie du système russe.

Et deuxièmement?

La Suisse pourrait peut-être aider à la reconstruction de l'Ukraine. Une idée concrète me vient à l'esprit. La Suisse pourrait par exemple reconstruire une partie des écoles et des hôpitaux dans certaines villes.

Les écoles et les hôpitaux sont particulièrement importants?

Oui, si ces infrastructures font défaut, les femmes et les enfants qui ont quitté l'Ukraine ne reviendront pas. Sans femmes et sans enfants, l'Ukraine n'a pas d'avenir. Mais je pourrais encore imaginer quelque chose de la part de la Suisse.

Quoi?

Elle pourrait peut-être lancer un programme visant à soutenir et à protéger le journalisme indépendant en Ukraine. La liberté d'expression et les médias indépendants sont des éléments clés d'une démocratie.