Voici les armes occidentales qui ont chassé les Russes de Kherson

Un obusier polonais Krab, déployé en Ukraine. Image: sda

Un mélange de renseignements, d'artillerie moderne venue d'Occident et de guerre intelligemment menée a permis à l'Ukraine de s'imposer dans le Sud. Inventaire.

Remo Hess, bruxelles / ch media

Depuis le début de la guerre russe contre l'Ukraine, l'une des grandes erreurs est de croire que les livraisons d'armes occidentales ne peuvent pas changer la donne sur le champ de bataille. Au contraire: lors de la reconquête par les Ukrainiens de la capitale de la province méridionale de Kherson, ce sont les armes occidentales qui ont fait pencher la balance.

Depuis des semaines, l'armée ukrainienne a forcé les Russes à mener une guerre d'usure à l'aide de l'artillerie. L'Ukraine a ciblé les positions ennemies qui se trouvaient également à des kilomètres derrière la ligne de front: dépôts de munitions, bases de l'armée et postes de ravitaillement. Les lignes de ravitaillement russes vers Kherson ont ainsi été de plus en plus mises sous pression, d'autant plus que les Ukrainiens ont fait sauter les ponts du fleuve Dniepr.

Un M777 dans la région de Kherson. Image: sda

Les troupes de Poutine, avec le fleuve qui leur barrait le chemin, risquaient d'être coupées de tout approvisionnement. Pour se sauver, le retrait était la dernière option qui restait aux Russes. A la fin de la semaine dernière, les Ukrainiens ont pu prendre le contrôle de la ville sans combattre.

Artillerie et images satellites

La victoire ukrainienne a été rendue possible par l'artillerie de précision livrée par l'Occident au cours des derniers mois: l'obusier américain M777, l'obusier blindé allemand Panzerhaubitze 2000, les obusiers automoteurs français Caesar très mobiles, le Krab polonais ou encore le Zuzana slovaque.

Un soldat ukrainien dans un obusier automoteur Krab polonais. Image: sda

Les soldats ukrainiens ont été rapidement formés à ces nouveaux systèmes d'armement par l'Occident. Ces armes ont en commun le fait qu'elles tirent des munitions au standard Otan de 155 millimètres et qu'elles sont supérieures aux canons russes.

Plus important encore, les Ukrainiens ont appris à diriger leur artillerie avec précision sur les cibles russes à l'aide d'images satellites occidentales et d'un travail de reconnaissance habilement mené. Un avantage que l'adversaire n'a pas. En combinant les munitions d'artillerie guidées par satellite et la reconnaissance par drone, un obusier ordinaire devient un «sniper», a déclaré un officier ukrainien au journal américain New York Times.

Un canon Caesar français. Image: wikimedia commons

Le rôle des Himars

En plus des systèmes d'artillerie modernes, les Ukrainiens ont également su utiliser de manière très efficace le lance-roquettes multiple Himars fourni par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Cette arme tire jusqu'à six missiles guidés par GPS. Ils peuvent atteindre leur cible avec précision sur une portée de plus de 80 kilomètres. Le système équivalent MARS II de l'Allemagne possède également ces caractéristiques de précision.

Le lance-roquettes américain Himars. Image: sda

Pour les Russes, ces lance-roquettes sont dévastateurs: ils sont à portée des Ukrainiens sans qu'ils puissent riposter. Alors que la Russie disposait encore d'une supériorité d'artillerie avec un rapport de un contre dix lors de la bataille de Donetsk cet été, le rapport serait désormais plus ou moins équilibré selon des sources ukrainiennes. Avec la prise de Kherson, les objectifs situés dans la péninsule de Crimée semblent de plus en plus accessibles.

Les drones artisanaux

Les drones artisanaux des Ukrainiens larguant des grenades non guidées et volant à quelques centaines de mètres d'altitude ont également eu un impact important, et ce y compris sur le moral des soldats russes qui patientent dans les tranchées. D'innombrables vidéos de ces engins volants, dont certains ne coûtent que quelques milliers de francs, circulent sur Internet. Ils peuvent causer de gros dégâts et même endommager du matériel militaire russe lourd.

Des Ssldats ukrainiens à Kharkiv avec un drone capable de transporter des grenades. Image: sda

Les drones aquatiques développés en interne, comme ceux utilisés lors de l'attaque de la flotte russe de la mer Noire dans son port d'attache de Sébastopol, montrent également que l'Ukraine a considérablement augmenté sa puissance d'armement. Les drones kamikazes télécommandés ont totalement pris les Russes par surprise. Il est toutefois impossible de savoir si l'Occident a contribué à leur développement.

