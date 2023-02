Au moins 458 personnes ont été exécutées à Boutcha, près de Kiev, par les forces russes. Image: EPA

Interview

Enquête en Ukraine: «Balle dans la tête, torture et égorgements»

Erik Møse enquête pour les Nations Unies sur les crimes de guerre russes en Ukraine. Il fait état de violences inimaginables contre la population civile. Interview.

Jan Dirk Herbermann / ch media

Plus de «International»

Quelle est l'ampleur des crimes de guerre commis par les unités de Poutine en Ukraine?

Erik Møse: L'ampleur des crimes de guerre en Ukraine est incalculable. Nous ne pouvons pas documenter tous les crimes.

Quels genres de crimes de guerre documentez-vous?

La commission a documenté notamment des exécutions arbitraires, des détentions illégales, des tortures, des maltraitances, des viols, d'autres violences sexuelles, des déportations forcées, des bombardements d'écoles, d'hôpitaux et d'autres cibles civiles dans quatre régions, Kiev, Tchernihiv, Kharkiv, et Soumy. Nous enquêtons maintenant sur les attaques contre l'approvisionnement en énergie de la population ukrainienne.

Qui est responsable que vous avez documentés jusqu'à maintenant?

Les forces armées russes sont responsables de la grande majorité des violations constatées, y compris des crimes de guerre. Les forces armées ukrainiennes ont également commis des violations du droit international humanitaire dans certains cas, dont deux incidents pouvant être qualifiés de crimes de guerre.

Erik Møse enquête pour les Nations Unies sur les crimes de guerre russes en Ukraine. Image: sda

Quels sont les crimes de guerre qui vous ont le plus choqué?

Les enquêtes menées à Kiev, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy ont révélé que des schémas d'exécutions arbitraires avaient eu lieu dans des zones occupées par les forces russes. Elles constituent une violation du droit à la vie et doivent être considérées comme des crimes de guerre. Les victimes présentaient des traces habituelles d'exécution: des balles dans la tête, des traumatismes par contusion ou des gorges tranchées. Dans certains cas, il y avait également des signes de torture sur les corps, comme des hématomes, des blessures et des fractures.

«Les viols perpétrés par certains soldats des forces armées russes étaient également choquants. Les victimes étaient âgées de quatre à plus de 80 ans»

Les troupes du Kremlin enlèvent des enfants de leur pays pour les priver de leur identité ukrainienne et en faire des Russes. Quelles sont vos connaissances sur ce crime?

Nous étudions actuellement ces processus de très près et nous en rendrons compte dans notre rapport de mars 2023.

Dans votre enquête, vous vous appuyez sur des témoignages de personnes. Quelle est la fiabilité des déclarations des personnes que vous interrogez?

Les témoins oculaires sont pour nous la source la plus importante. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire que les témoignages donnent toujours une image complète. Si un témoin oculaire décrit par exemple une attaque contre une école, il ne peut pas savoir si un parti en guerre utilise le bâtiment à des fins militaires. Un autre exemple est celui des témoins et des victimes de violences sexuelles. Ils sont souvent gravement traumatisés. Il leur est donc difficile de dire aux enquêteurs ce qui s'est passé.

«Lorsque nous interrogeons des témoins, nous ne devons pas les traumatiser à nouveau. Ce sont des situations très difficiles»

Avez-vous des contacts avec le gouvernement russe ou l'armée du Kremlin?

Nous avons tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec les autorités russes. Elles n'ont pas accepté notre initiative de coopération et d'échange d'informations. Mais nous poursuivons nos efforts.

Vous avez été président du Tribunal pénal international pour le Rwanda, où un génocide a été perpétré en 1994. Aujourd'hui, des officiels ukrainiens accusent les Russes de commettre des crimes génocidaires. qu'en pensez-vous?

Dans notre rapport à l'Assemblée générale des Nations unies, nous avons indiqué que des crimes de guerre avaient été commis. Notre enquête se poursuit et nous présenterons notre rapport complet en mars 2023.

Les crimes russes ont-ils atteint un niveau de brutalité exceptionnel?

Il est très difficile de comparer la souffrance humaine dans différents pays et différentes situations. Dans tous les conflits, les individus, et en particulier la population civile, doivent endurer des crimes vraiment affreux.

Qu'advient-il des preuves que vous et la commission d'enquête, collectez et des rapports que vous rédigez?

Nous transmettons des preuves et des rapports au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et à l'Assemblée générale de l'ONU. Conformément au mandat de la commission, le matériel doit être disponible dans le cadre de procédures pénales contre les auteurs présumés.

«L'objectif est que ceux-ci répondent de leurs crimes et que les victimes obtiennent justice»

Y aura-t-il un jour des procès contre les auteurs en uniforme et leurs commanditaires, jusqu'au président Poutine?

Notre commission d'enquête doit identifier les personnes et les entités responsables de violations des droits de l'homme, du droit international humanitaire et d'autres crimes liés à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. En mars 2023, la commission présentera au Conseil des droits de l'homme de l'ONU des recommandations pour le traitement juridique, y compris pour des poursuites pénales individuelles. Et ce, à tous les niveaux de responsabilité. Il appartiendra ensuite au Conseil de décider des mesures de suivi.