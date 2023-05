Interview

Comment les Ukrainiens ont repris aux Russes l'Ile des Serpents



L'officier ukrainien Myroslaw Hai a joué un rôle déterminant dans le succès de l'opération de reconquête de l'Ile des Serpents. Image: Keystone

Le commandant ukrainien Myroslaw Hai nous explique dans cet entretien comment son unité est parvenue à libérer la désormais célèbre – et stratégique – Ile des Serpents des griffes de l'armée russe.



Stefan Schocher, vienne / ch media

L'île Zmiïnyï, appelée aussi l'Ile des Serpents, au large du delta du Danube, est un symbole de la résistance ukrainienne. Une réalité illustrée depuis le premier jour de guerre, par l’échange radio entre l’équipage de l'île et le navire de guerre russe Moskva (aujourd'hui coulé):

«Navire de guerre russe, va te faire foutre»

Vidéo: watson

Telle est la traduction littérale de la réponse de la radio ukrainienne à l'appel à la reddition. Depuis, un timbre a été édité, entraînant une renaissance de la philatélie, du moins en Ukraine. Un soldat ukrainien faisant un doigt d'honneur à un navire russe y figure. 👇



Image: Twitter

L'île était néanmoins passée aux mains de la Russie. Mais pour un temps seulement. Elle est désormais à nouveau sous contrôle ukrainien. Il s'agit de la deuxième grosse défaite des Russes dans cette région. Myroslaw Hai en est le principal responsable. Il était naguère acteur de théâtre. Il est devenu activiste du Maïdan en 2013/2014 et combattant dans l'est de l'Ukraine depuis 2014. Il est, aujourd'hui, officier dans la première brigade des opérations spéciales. Il a contribué au commandement de l'opération de reconquête de l'île.



La Russie a qualifié le retrait de l'Ile des Serpents de «geste de bonne volonté». Qu'en pensez-vous?

Myroslaw Hai: Nous avons placé notre artillerie sur la côte, juste à l'endroit où la portée était encore suffisante. Nous avons d'abord détruit leurs installations de défense aérienne sur l'île, puis leurs entrepôts sur l'île, leur radar et leurs munitions. C'est ainsi que nous avons amené les Russes à faire ce geste de bonne volonté. Nos missiles avaient été interceptés auparavant. Mais la défense aérienne russe n'a rien pu faire contre l'artillerie balistique.

«Après les frappes d'artillerie, nous avons également pu les bombarder avec des missiles»

Les Russes ont ensuite quitté l'île très rapidement, par petits groupes. Ils n'ont pas eu le temps d'évacuer leur matériel de l'île. Plus tard, ils ont détruit ce qu'il restait par des frappes de missiles en guise de geste de bonne volonté. Au total, ce matériel représentait une valeur d'un milliard de dollars.



Myroslaw Hai Image: DR

L'île est un petit rocher dans la mer. Pourquoi est-elle si importante?

Après le naufrage du Moskva, l'île a repris la mission de ce navire. A savoir contrôler l'espace aérien au-dessus de cette partie de la mer Noire. Mais Zmiïnyï est également extrêmement importante d'un point de vue psychologique et politique. L’armée russe a présenté la perte de l'île sur les réseaux sociaux comme un geste de bonne volonté. Cela a eu un effet très démoralisant dans la société russe. Et aussi dans l'armée. C'est pourquoi l'opération était importante du point de vue militaire. Mais elle était tout aussi importante du point de vue de la communication et de la politique. Mais c'est sûr: l'île est un point important pour contrôler cette partie de la mer Noire.



Pour la Russie, l'île avait une importance stratégique dans la guerre contre l'Ukraine. Mais est-elle également importante pour l'Ukraine?

C'est très simple: plus les Ukrainiens ont le contrôle de la mer Noire, plus la Russie est empêchée d'agir librement dans cette région.



Myroslaw Hai Image: Keystone

La reconquête de l'île est-elle aussi et surtout un pas vers l'ouverture du port d'Odessa?

Oui, cette opération a suscité un certain espoir et a également mis en évidence des possibilités. Mais la mer Noire est minée. On ne pourra parler de sécurité que lorsque ces mines auront été retirées. Nous n'en sommes pas encore là. Ce qui est toutefois important, c'est que les forces armées ukrainiennes ont montré au monde comment amener la Russie à faire des gestes de bonne volonté.



L'action a-t-elle bénéficié d'un soutien étranger?

Je ne dispose pas de ces informations. Mais d'après les informations et les documents que j'ai reçus, je peux dire que la très grande majorité des informations provient de la surveillance exercée par les menaces de Bayraktar. Il y a aussi d'autres sources, mais je ne peux pas les révéler.



Les livraisons internationales d'armes à l'Ukraine ont-elles joué un rôle dans la prise de l'île?

Dans le cas de l'Ile des Serpents, c'est bien sûr la surveillance du Bayraktar qui était en premier lieu importante. Ensuite, d'autres systèmes d'artillerie, fournis par des partenaires internationaux, ont été utilisés. Les Américains et les partenaires européens jouent bien sûr un rôle stratégique clé. Nous n'en serions jamais arrivés au point où nous en sommes aujourd'hui. Mais en regardant vers l'avenir, si nous voulons gagner cette guerre, cette aide doit être beaucoup plus importante.



Un petit rocher dans la mer Noire: une vue aérienne de l'Ile des Serpents. Image: Keystone

Des troupes vont-elles être déployées sur l'île?

Je pense que cela n'arrivera pas. L'île est également à portée de la Russie. Contrairement à la Russie, l'Ukraine s'occupe de ses soldats. Et les soldats seraient exposés à un très grand risque là-bas. Mais je suis sûr que si la Russie subit de plus en plus de pertes et que l'Ukraine devient plus forte, il sera possible d'y déployer des troupes.



Odessa reste l'un des objectifs de guerre déclarés de la Russie. Quelle est la probabilité d'opérations offensives de la Russie dans cette région à l'heure actuelle?

Nous savons bien sûr que la Russie veut prendre Odessa. Mais avec les livraisons d'armes des Etats-Unis et de l'Europe, les possibilités des forces armées russes sont de plus en plus réduites.



Est-ce dû à l'amélioration des capacités des Ukrainiens ou aux pertes subies par les Russes?

Les deux. Grâce au Neptune ukrainien et au Harpoon américain, les navires russes n'osent tout simplement plus s'aventurer dans la zone couverte par ces missiles. Ils ont été touchés à plusieurs reprises par ces mêmes systèmes. Ils ne viennent tout simplement plus. (aargauerzeitung.ch)