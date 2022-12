Des manifestations ont eu lieu après la mort de Mahsa Amini pour dénoncer l'attitude de la police des moeurs. (image d'illustration) Image: sda

Iran: la police des moeurs a été abolie, selon le procureur général

Cible de vives critiques depuis la mort de Mahsa Amini, la police des moeurs iranienne a été abolie. Le procureur général l'a annoncé samedi soir.

La police des moeurs iranienne a été abolie, a annoncé le procureur général. Cette institution était critiquée depuis la mort en septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique.

Le procureur général Mohammad Jafar Montazeri a expliqué samedi soir dans la ville sainte de Qom:

«La police des moeurs n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire, et elle a été abolie par ceux qui l'ont créée»

Cette annonce, considérée comme un geste envers les manifestants, est intervenue après la décision samedi des autorités de réviser une loi de 1983 sur le port du voile obligatoire en Iran, imposé quatre ans après la révolution islamique de 1979.

C'est quoi, cette police des moeurs?

La police des moeurs, connue sous le nom de Gasht-e Ershad (patrouilles d'orientation), a été créée sous le président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad, pour «répandre la culture de la décence et du hijab». Elle est formée d'hommes en uniforme vert et de femmes portant le tchador noir, qui couvre la tête et le haut du corps. Cette unité a commencé ses premières patrouilles en 2006.

Son rôle a évolué au fil des années, mais il a toujours divisé, même parmi les candidats à la présidentielle. Sous le mandat du président modéré Hassan Rohani, on pouvait croiser des femmes en jeans serrés portant des voiles colorés.

En juillet dernier, son successeur, l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi, a appelé à la mobilisation de «toutes les institutions pour renforcer la loi sur le voile». Il déclarait que:

«Les ennemis de l'Iran et de l'islam voulaient saper les valeurs culturelles et religieuses de la société en répandant la corruption»

Le procureur général Mohammad Jafar Montazeri a également annoncé samedi que «le Parlement et le pouvoir judiciaire travaillaient» sur la question du port du voile obligatoire, sans plus de précisions. (sas/ats)