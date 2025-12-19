Donald Trump a annoncé les «Patriot Games» dans une vidéo Instagram. Image: screenshot/instagram

Trump veut organiser les «Hunger Games 2.0»

Pour célébrer le 250e anniversaire des Etats-Unis, Donald Trump veut organiser les «Patriot Games», des jeux où s’affronteront de jeunes athlètes venus de tout le pays. Le projet indigne ses adversaires politiques.

Sabeth Vela Suivez-moi

Les préparatifs du 250e anniversaire des Etats-Unis en 2026 battent déjà leur plein. Donald Trump l’a annoncé jeudi soir sur son compte Instagram. Ses idées suscitent l’indignation chez les électeurs démocrates.

«L'automne prochain, nous organiserons les tout premiers Patriot Games», a déclaré le président de 79 ans dans une vidéo adressée à ses abonnés. A l’occasion du 250ᵉ anniversaire des Etats-Unis, il prévoit d’organiser une compétition sportive de quatre jours réunissant les meilleurs athlètes des lycées du pays:

«Un jeune homme et une jeune femme de chaque Etat et territoire y participeront»

Mais pas d'inquiétude: «Aucun homme ne participera à une compétition sportive féminine», précise-t-il, faisant ainsi référence au fait que des personnes trans ont participé à des compétitions sans concourir dans la catégorie de leur sexe assigné à la naissance ces dernières années. Ce que Trump a toujours condamné.

Selon CNN, Trump avait déjà annoncé la compétition en juillet, en indiquant qu’elle serait diffusée à la télévision et dirigée par le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy. Il ne s’est toutefois pas exprimé plus en détail dans son nouveau post Instagram.

«On dirait les Hunger Games»

Les projets de Trump ont de quoi alimenter les discussions sur Internet. Les opposants politiques du président se disent particulièrement choqués par cette annonce: «Les Patriot Games? Ça ressemble un peu trop à Hunger Games» ou encore «C'est les Hunger Games 2.0?», peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Le premier tome de la trilogie de Suzanne Collins Hunger Games est paru en 2008 et se déroule dans un futur dystopique en Amérique du Nord. Dans cet univers, le continent est divisé en douze districts et un Capitole. Le Capitole – qui a remporté une guerre – y devient la région la plus riche du pays, loin devant les différents districts où règne la pauvreté. Pour punir les atrocités commises par les districts pendant la guerre et pour asseoir sa puissance, le Capitole organise chaque année les fameux Hunger Games.

A cette occasion, un homme et une femme de chaque district sont tirés au sort et doivent s’affronter jusqu’à la mort dans une arène conçue par le Capitole. Le dernier survivant est vainqueur des Hunger Games et est autorisé à vivre dans le luxe au Capitole.

Les démocrates voient eux aussi ce parallèle et ont publié des images comparant le président Snow, le méchant qui organise les Jeux dans Hunger Games, à Donald Trump. Avec en arrière plan le morceau The Hanging Tree, tiré de la bande originale des films.

A gauche, Donald Trump qui annonce ses Patriot Games. A droite, le président Snow qui annonce les Hunger Games. Image: watson/tiktok

Dans sa vidéo, Trump qualifie les Etats-Unis de «Major Capitol» et annonce également un combat UFC (organisation d'arts martiaux mixtes). «Le jour du drapeau (réd. 14 juin), un événement UFC unique aura lieu ici à la Maison Blanche. Les meilleurs combattants du monde s'affronteront tous le même soir. Ce sera quelque chose de très spécial», a déclaré le président américain. Ce qui renforce encore plus la comparaison avec la saga Hunger Games.

Les Etats-Unis célébreront leur 250ᵉ anniversaire le 4 juillet 2026, date qui commémore la déclaration d’indépendance du Royaume-Uni le 4 juillet 1776.

Traduit de l'allemand par Anne Castella