beau temps14°
DE | FR
burger
International
Iran

Dégâts sur les sites stratégiques du Moyen-Orient avant-après

Les dégâts sur les sites stratégiques du Moyen-Orient avant-après

Quatre jours après le début de l’offensive israélo-américaine, les frappes visent désormais centres de pouvoir, ambassades et infrastructures stratégiques dans tout le Golfe.
03.03.2026, 16:0703.03.2026, 16:08

Quatre jours après le début de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, les frappes se concentrent sur des cibles hautement symboliques et stratégiques.

En vidéo: avant et après 👇

Vidéo: extern / rest

En Iran, des frappes ont visé des centres de pouvoir à Téhéran. L’armée israélienne a annoncé avoir touché la présidence et le Conseil suprême de sécurité nationale. Des journalistes de l’AFP ont rapporté plusieurs séries de puissantes explosions dans la capitale. Le Croissant-Rouge iranien affirme que 787 personnes ont été tuées dans le pays depuis samedi, un bilan que l’AFP n’était pas en mesure de vérifier.

Dans le Golfe, l’Iran a élargi le champ des hostilités. Son armée affirme avoir lancé des attaques contre des bases américaines au Qatar. L’ambassade des Etats-Unis à Riyad, en Arabie saoudite, a subi une attaque de drones, provoquant un «incendie limité» selon les autorités saoudiennes.

Le détroit d&#039;Ormuz: la carte.
Image: watson

La montée en puissance militaire s’inscrit dans une dynamique régionale. Les menaces autour du détroit d’Ormuz, où la navigation est paralysée selon un responsable iranien , font craindre un élargissement du conflit aux infrastructures énergétiques et commerciales.

Des centres de décision à Téhéran aux représentations diplomatiques et installations stratégiques du Golfe, la guerre se joue désormais aussi sur des symboles de puissance. Les images illustrent une escalade qui dépasse les lignes de front et redessine l’équilibre sécuritaire de toute la région. (jah avec afp)

Toute l'actu sur la guerre entre Israël et l'Iran
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
8
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
1
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
de Kilian Marti
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
2
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
de Team watson
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
de Jean-Philippe CHOGNOT
Thèmes
Le Koweït a abattu «par erreur» trois avions américains
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici quand le policier qui a tué Nahel sera fixé sur son sort
L'homme qui a tiré sur l'adolescent lors d'un contrôle routier en 2023 avait fait appel de son renvoi devant les assises pour meurtre. La justice française annoncera sa décision jeudi.
Près de trois ans après la mort de Nahel Merzouk, tué à bout portant par un policier le 27 juin 2023 à Nanterre, la cour d'appel de Versailles doit se prononcer jeudi sur le renvoi du fonctionnaire devant les assises pour meurtre. La décision sera rendue à huis clos, a indiqué la cour d'appel.
L’article