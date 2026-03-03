Les dégâts sur les sites stratégiques du Moyen-Orient avant-après

Quatre jours après le début de l’offensive israélo-américaine, les frappes visent désormais centres de pouvoir, ambassades et infrastructures stratégiques dans tout le Golfe.

Quatre jours après le début de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, les frappes se concentrent sur des cibles hautement symboliques et stratégiques.

En vidéo: avant et après 👇 Vidéo: extern / rest

En Iran, des frappes ont visé des centres de pouvoir à Téhéran. L’armée israélienne a annoncé avoir touché la présidence et le Conseil suprême de sécurité nationale. Des journalistes de l’AFP ont rapporté plusieurs séries de puissantes explosions dans la capitale. Le Croissant-Rouge iranien affirme que 787 personnes ont été tuées dans le pays depuis samedi, un bilan que l’AFP n’était pas en mesure de vérifier.

Dans le Golfe, l’Iran a élargi le champ des hostilités. Son armée affirme avoir lancé des attaques contre des bases américaines au Qatar. L’ambassade des Etats-Unis à Riyad, en Arabie saoudite, a subi une attaque de drones, provoquant un «incendie limité» selon les autorités saoudiennes.

La montée en puissance militaire s’inscrit dans une dynamique régionale. Les menaces autour du détroit d’Ormuz, où la navigation est paralysée selon un responsable iranien , font craindre un élargissement du conflit aux infrastructures énergétiques et commerciales.

Des centres de décision à Téhéran aux représentations diplomatiques et installations stratégiques du Golfe, la guerre se joue désormais aussi sur des symboles de puissance. Les images illustrent une escalade qui dépasse les lignes de front et redessine l’équilibre sécuritaire de toute la région. (jah avec afp)