Maeva Ghennam et Benjamin Samat ont fait face aux explosions ce week-end. et Benjamin Samat,

«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)

Benjamin Samat, Maeva Ghennam ou encore Will Bailey ont raconté leur nuit d'angoisse à Dubaï après les bombardements iraniens. Certains, dont Tibo InShape, y voient un retour de baton.

Ils étaient partis à Dubaï pour le calme et le luxe mais postent des photos de missiles et de frappes: des influenceurs assistent, impuissants et parfois choqués, aux attaques de l'Iran contre les pays du Golfe.

Depuis samedi à l'aube, de nombreux expatriés dans les Émirats partagent des vidéos de panaches de fumée s'élevant au dessus des gratte-ciels, en exprimant leur sidération.

«OMG» («Oh my god!») s'exclame à plusieurs reprises sur l'une de ces vidéos Hofit Golan, une influenceuse israélienne de bien-être, en montrant un immeuble en feu à proximité de son appartement.

Le Britannique Will Bailey tient informé ses abonnés sur Instagram et TikTok en filmant les traces laissées dans le ciel bleu de Dubaï par le passage de missiles ou d'engins destinés à les neutraliser.

«J'étais à quelques mètres», affirme-t-il dans l'une de ses vidéos visiblement filmée à proximité de l'hôtel Fairmont, touché samedi par une frappe.

D'autres influenceurs se montrent plus angoissés, à l'image de la Française Maeva Ghennam qui, se filmant avec son passeport à la main, témoigne avoir «crié comme une hystérique» en entendant une frappe. Cette jeune femme qui a bâti sa notoriété sur l'émission de télé-réalité Les Marseillais demande:

«La France, protège-nous!»

C'est un «retour à la réalité»

Les vidéos postées depuis samedi provoquent parfois des réactions moqueuses d'internautes dénonçant «la déconnexion totale» de ce «monde bling-bling» face à la réalité géopolitique du Moyen-Orient.

La journaliste Emma Férey, qui a publié en 2024 Emirage, un roman sur le milieu de l'influence à Dubaï, analyse:

«On assiste à un 'retour à la réalité' pour les influenceurs installés là-bas»

Dans ce milieu qu'elle décrit comme «sous-informé» et «où tout semble facile, on doit vendre du rêve», «la bulle commence à se fissurer», estime-t-elle.

Dans un nouveau message posté dimanche matin sur son site, l'ambassade de France aux Emirats arabes unis a rappelé qu'il n'était pas possible de quitter le territoire, qui a fermé son espace aérien jusqu'à nouvel ordre. Elle exhorte donc les ressortissants à «appliquer strictement les consignes de sécurité: rester chez soi, se tenir éloignés des fenêtres, des portes et des zones ouvertes».

Le pays vendait du rêve

Ces dernières années, Dubaï a séduit un nombre croissant d'influenceurs, d'entrepreneurs et de millionnaires, attirés par l'environnement favorable aux affaires, l'absence d'impôt sur le revenu, et la possibilité d'y mener un train de vie aussi fastueux que décomplexé.

Cette mégapole de près de 4 millions d'habitants, dont 90% d'expatriés, dispose aussi d'un aéroport parmi les plus fréquentés au monde.

Dans une vidéo filmée samedi sur une plage où bronzent des baigneurs, Deepti Mallik, qui se présente comme une consultante dans l'immobilier de Dubaï, tente de rassurer: «il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le pays est bien préparé pour une telle situation».

Pour Emma Férey:

«On sent de l'inquiétude chez les influenceurs, même s'ils savent bien que parler de politique, et pire de géopolitique, c'est prendre le risque de perdre des abonnés ou de subir une vague de harcèlement.»

La journaliste explique que les créateurs de contenus «engagés contractuellement avec des marques, sont obligés de poursuivre leurs activités». Selon elle:

«Même si c'est pour du shampoing, la vidéo doit passer. C'est ce décalage qui peut paraître indécent aux yeux du public, de continuer à faire son beurre alors que le monde brûle.»

La story de Benjamin Samat

Sur Instagram, le Français installé à Dubaï Benjamin Samat, qui s'est fait connaître en participant à des émissions de téléréalité, a fustigé «ceux qui sur les réseaux sociaux se réjouissent que les Français vivent ça», disant ne souhaiter «à personne de se faire réveiller par des missiles qui explosent dans le ciel en pleine nuit».

Tibo inShape et Nabilla se frittent

Dimanche, Tibo inShape, l'influenceur le plus suivi de France, a fini par s'excuser après une remarque désobligeante et une prise de bec avec la star de la télé-réalité Nabilla Vergara.

Comme le rapporte le Huffpost, la Suissesse a très peu apprécié un commentaire de l'influenceur fitness écrit sur X dimanche:

« Les influenceurs de Dubaï finalement on est bien en France n’est-ce pas? 🇫🇷»

Nabilla est sortie de ses gons. Sur le même réseau, elle lui a répondu:

«Pauvre homme»

Son tweet a, depuis, été effacé

Tibo InShape s'est finalement excusé, un peu maladroitement.

