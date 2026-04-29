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Iran: un super yacht russe a franchi le détroit d'Ormuz

Le superyacht Nord de l&#039;oligarque russe mordashov.
Le «Nord», un yacht de 142 mètres de long, est réputé lié au milliardaire russe Alexeï Mordachov.Image: Imago

Le yacht de cet oligarque russe a franchi le détroit d'Ormuz

Le super yacht russe «Nord» a pu emprunter le stratégique passage maritime malgré sa fermeture par l'Iran. Il a emporté avec lui des marins philippins, jusqu'ici coincés.
29.04.2026, 08:1629.04.2026, 08:16

Un super yacht russe coincé dans le Golfe par la guerre au Moyen-Orient a emporté des marins philippins bloqués à travers le périlleux détroit d'Ormuz, a annoncé mardi le gouvernement philippin.

Le «Nord», battant pavillon russe, un yacht de 142 mètres de long (466 pieds) réputé lié au milliardaire russe Alexeï Mordachov, a franchi le détroit samedi, a indiqué le Département des travailleurs migrants (DMW) dans un communiqué. À bord du yacht et d'un vraquier qui a également franchi le détroit ce jour-là «se trouvaient 36 marins philippins, portant le total des équipages philippins de navires sortis du détroit à près de 1200», a-t-il ajouté.

RUSSIA, MOSCOW - MARCH 26, 2026: Chairman of the Board of Directors at Severstal Alexey Mordashov attends the 35th Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs at the Russia Natio ...
Alexeï MordachovImage: www.imago-images.de

Le secrétaire du Département des travailleurs migrants, Hans Leo Cacdac, a déclaré lors d'une conférence de presse la semaine dernière qu'environ 800 d'entre eux avaient traversé le détroit sur des navires de croisière qui ont quitté la zone avec leurs passagers. Les systèmes de suivi maritime indiquent que plusieurs navires de croisière sont parvenus à emprunter la route le 18 avril, après que l'Iran a brièvement annoncé la levée de la fermeture du détroit dans le cadre de la guerre.

👉Notre suivi de la situation au Moyen-Orient👈

Cacdac a précisé que 15 autres marins philippins se trouvaient à bord de deux porte-conteneurs qui ont été ensuite saisis par les forces iraniennes le 22 avril: l'Epaminondas et le Francesca. «On nous a assuré que les 15 marins philippins sont tous sains et saufs, et qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps avant que leurs navires ne soient autorisés à repartir», a-t-il déclaré. (jzs/afp)

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