Trump veut «libérer» l'Iran
Le président américain Donald Trump a annoncé que l’armée des États-Unis avait lancé des attaques de grande ampleur contre l’Iran. Il s’exprimait dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social. Quelques heures plus tôt, Israël avait déjà indiqué avoir mené une frappe préventive contre le pays.
Selon lui, l’objectif est clair: protéger le peuple américain en neutralisant la menace immédiate que représente la direction iranienne. Les forces américaines mènent une «opération massive et continue» pour empêcher cette «dictature radicale» de menacer la sécurité nationale des États-Unis.
Trump: l’Iran ne possédera jamais d’arme nucléaire
Le président a annoncé la destruction des missiles iraniens. Il affirme:
Il ajoute:
Il a prévenu la direction iranienne qu’il ne fallait jamais défier la puissance des forces américaines.
Trump a également lancé un avertissement aux Gardiens de la Révolution, aux forces armées et à la police iranienne: déposer les armes leur garantirait l’immunité. Dans le cas contraire, ils s’exposeraient à une mort certaine.
S’adressant directement au peuple iranien, il a déclaré:
Il a demandé aux habitants de rester chez eux et en sécurité, avertissant que des bombes allaient tomber.
Des frappes alors que les négociations sur le nucléaire reprennent
Ces frappes surviennent au moment où les États-Unis et l’Iran reprennent les discussions sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. L’année dernière déjà, Washington et Téhéran avaient négocié sur ce dossier avant qu’Israël n’attaque l’Iran.
Les États-Unis ont alors rejoint les frappes aériennes et bombardé des installations nucléaires stratégiques. En représailles, l’armée de l’air iranienne a tiré des missiles balistiques sur Israël. (trad. tib)