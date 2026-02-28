Donald Trump s'est exprimé quant à la participation des Etats-Unis dans les frappes contre l'Iran. capture d'écran

Trump veut «libérer» l'Iran

Donald Trump a annoncé le lancement d’attaques massives contre l’Iran. Dans une vidéo diffusée sur sa plateforme Truth Social, il a promis de neutraliser la menace iranienne, de détruire ses missiles et de garantir que le pays ne possédera jamais d’arme nucléaire.

Le président américain Donald Trump a annoncé que l’armée des États-Unis avait lancé des attaques de grande ampleur contre l’Iran. Il s’exprimait dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social. Quelques heures plus tôt, Israël avait déjà indiqué avoir mené une frappe préventive contre le pays.

Trump a confirmé l’opération en Iran. screenshot truth social @realdonaldtrump

Selon lui, l’objectif est clair: protéger le peuple américain en neutralisant la menace immédiate que représente la direction iranienne. Les forces américaines mènent une «opération massive et continue» pour empêcher cette «dictature radicale» de menacer la sécurité nationale des États-Unis.

Trump: l’Iran ne possédera jamais d’arme nucléaire

Le président a annoncé la destruction des missiles iraniens. Il affirme:

«Nous allons anéantir leur marine» Trump

Il ajoute: «Ils n’auront jamais d’arme nucléaire» Trump

Il a prévenu la direction iranienne qu’il ne fallait jamais défier la puissance des forces américaines.

Trump a également lancé un avertissement aux Gardiens de la Révolution, aux forces armées et à la police iranienne: déposer les armes leur garantirait l’immunité. Dans le cas contraire, ils s’exposeraient à une mort certaine.

S’adressant directement au peuple iranien, il a déclaré:

«L’heure de votre liberté est venue» Trump

Il a demandé aux habitants de rester chez eux et en sécurité, avertissant que des bombes allaient tomber.

«Quand nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement» Trump

Des frappes alors que les négociations sur le nucléaire reprennent

Ces frappes surviennent au moment où les États-Unis et l’Iran reprennent les discussions sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. L’année dernière déjà, Washington et Téhéran avaient négocié sur ce dossier avant qu’Israël n’attaque l’Iran.

Les États-Unis ont alors rejoint les frappes aériennes et bombardé des installations nucléaires stratégiques. En représailles, l’armée de l’air iranienne a tiré des missiles balistiques sur Israël. (trad. tib)