Une explosion a été entendue samedi matin à Téhéran. Keystone

Israël et les Etats-Unis annoncent une attaque sur l'Iran

Israël a lancé une «frappe préventive» sur l'Iran ce samedi matin — et les Etats-Unis ont annoncé être de la partie. Des représailles sont attendues, comme en a été avertie la population israélienne.

Le ministère de la Défense israélien a annoncé samedi matin avoir lancé une «frappe préventive» sur l'Iran alors que les sirènes d'alerte retentissent à Jérusalem.

Les habitants du pays sont prévenus sur leurs téléphones d'une «alerte extrêmement grave».

«L'Etat d'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran afin d'éliminer les menaces pesant sur l'État d'Israël», indique un communiqué du ministère de la Défense sans plus de précision sur la nature ou l'ampleur de cette opération militaire

«En conséquence, une attaque de missiles et de drones contre l'État d'Israël et sa population civile est attendue dans un avenir immédiat», ajoute le texte, annonçant l'instauration d'un «état d'urgence spécial et immédiat dans tout le pays».

Trump a également annoncé que les Etats-Unis ont lancé des «opérations de combat majeures» contre l'Iran.

Il promet de «détruire» les capacités de missiles de l'Iran et de «réduire à néant» sa marine

Des fortes détonations ont été entendues



Des explosions ont été entendues samedi matin dans plusieurs villes d'Iran, dans la foulée de celles qui ont secoué la capitale Téhéran, selon l'agence de presse Fars.

Elles ont touché la grande ville d'Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj, située à l'ouest de Téhéran, ainsi que Kermanshah (ouest).

Deux fortes détonations ont été entendues samedi matin à Téhéran par des journalistes de l'AFP, quelque temps après que deux panaches d'une épaisse fumée ont commencé à s'élever dans le centre et l'est de la capitale iranienne.

Israël a fermé l'espace aérien

En Israël, le ministère des Transports a annoncé la fermeture «de l'espace aérien israélien aux vols civils» et demandé aux voyageurs «de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu'à nouvel ordre».

Depuis le début des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran ces dernières semaines, Israël insiste pour inclure dans toute négociation la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien de l'Iran aux groupes armes de la région, comme les rebelles Houthis du Yémen, le mouvement islamiste libanais Hezbollah ou le Hamas palestinien.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, partisan de l'option militaire contre Téhéran, présente depuis vingt ans la République islamique comme une menace existentielle pour Israël.

Les Etats-Unis ont privilégié la voie diplomatique ces dernières semaines, tout en maintenant la pression militaire sur Téhéran avec le déploiement d'une importante force aéro-navale dans le Golfe et l'envoi en Méditerranée du plus gros porte-avions du monde, le Gerald Ford.

En juin 2025, Israël et l'Iran se sont livré une guerre de 12 jours, déclenchée par une attaque sans précédent d'Israël ayant visé en premier lieu le commandement militaire iranien ainsi que les lanceurs de missiles et les installations du programme nucléaire.

Les Etats-Unis s'étaient joints à l'offensive de leur allié en frappant trois sites nucléaires iraniens. (tib/ats)