Un avion Airbus a photographié la résidence bombardée d'Ali Khamenei. Image: airbus via new york times

Ali Khamenei est-il encore vivant?

Des images montrent la maison du guide suprême iranien entièrement détruite. Selon le New York Times, certains hauts dirigeants du régime seraient toutefois en vie.

Des images satellites montrent un panache de fumée noire et d’importants dégâts sur le site sécurisé de l’installation d’Ali Khamenei, guide suprême de l’Iran, à Téhéran. C’est ce que rapporte notamment le New York Times.

Le lieu où se trouve Ali Khamenei demeure pour l’heure inconnu. L’image, qui a été prise par Airbus samedi matin, montre un bâtiment partiellement détruit au sein du complexe, qui sert habituellement de résidence à Ali Khamenei ainsi que de siège pour l’hébergement de hauts responsables.

Selon la version iranienne, d’«importants hommes d’État» seraient encore en vie, sans qu’Ali Khamenei ne soit toutefois mentionné.

Outre le président Massoud Pezeshkian, le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, ainsi que le secrétaire général du Conseil de sécurité, Ali Larijani, seraient indemnes. Le chef du pouvoir judiciaire, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, serait lui aussi en vie.

Pour l'instant, aucun article n’a fait état du sort du guide suprême iranien. Ces dernières semaines, en raison des tensions militaires, Ali Khamenei ne s’était que rarement montré en public. L’État a vraisemblablement érigé sa sécurité en priorité absolue. (lak, ats,dpa)