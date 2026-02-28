Ali Khamenei est-il encore vivant?
Des images satellites montrent un panache de fumée noire et d’importants dégâts sur le site sécurisé de l’installation d’Ali Khamenei, guide suprême de l’Iran, à Téhéran. C’est ce que rapporte notamment le New York Times.
Le lieu où se trouve Ali Khamenei demeure pour l’heure inconnu. L’image, qui a été prise par Airbus samedi matin, montre un bâtiment partiellement détruit au sein du complexe, qui sert habituellement de résidence à Ali Khamenei ainsi que de siège pour l’hébergement de hauts responsables.
Selon la version iranienne, d’«importants hommes d’État» seraient encore en vie, sans qu’Ali Khamenei ne soit toutefois mentionné.
We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL— Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026
Outre le président Massoud Pezeshkian, le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, ainsi que le secrétaire général du Conseil de sécurité, Ali Larijani, seraient indemnes. Le chef du pouvoir judiciaire, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, serait lui aussi en vie.
Pour l'instant, aucun article n’a fait état du sort du guide suprême iranien. Ces dernières semaines, en raison des tensions militaires, Ali Khamenei ne s’était que rarement montré en public. L’État a vraisemblablement érigé sa sécurité en priorité absolue. (lak, ats,dpa)