International
Iran

Plus de 3000 personnes auraient été tuées en Iran

This photograph taken during a tour for foreign media shows women walking past a government building that was burnt during recent public protests, in Tehran on January 21, 2026. Demonstrations sparked ...
Un bâtiment gouvernemental incendié lors de récentes manifestations publiques, à Téhéran, le 21 janvier 2026.Image: AFP

Plus de 3000 personnes auraient été tuées en Iran

La télévision d'Etat iranienne a annoncé un total de 3117 morts lors du vaste mouvement de contestation du pouvoir. Des membres des forces de sécurité figurent parmi les victimes.
21.01.2026, 21:4621.01.2026, 21:46

Citant la Fondation iranienne pour les martyrs et les anciens combattants, la télévision d'Etat iranienne a annoncé mercredi qu'un total de 3117 personnes avaient été tuées lors du vaste mouvement de contestation du pouvoir, étouffé par une répression meurtrière.

Parmi les personnes tuées, 2427, dont des membres des forces de sécurité, sont considérées comme des «martyrs» au sens islamique du terme, car elles étaient des victimes «innocentes», a ajouté la télévision, citant un communiqué de la Fondation.

Toujours selon ce communiqué:

«De nombreux martyrs étaient de simples passants, délibérément pris pour cible dans le cadre d'une stratégie visant à multiplier les victimes, ou touchés lors de tirs aveugles et d'actes de violence terroriste indiscriminée.»
Plus de 20 000 morts

Selon l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège et dont les chiffres sont cités par l'ONU, au moins 3428 manifestants ont été tués, mais le bilan pourrait même dépasser les 20 000 morts.

Les organisations de défense des droits humains expliquent que les efforts pour établir un bilan précis sont fortement entravés par la coupure continue et inédite d'Internet imposée par les autorités.

L'ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks, a indiqué mercredi qu'elle durait désormais depuis plus de 300 heures. «Les tentatives pour occulter la vérité seront documentées en temps réel. Le monde regarde», a déclaré NetBlocks, qui estime que la coupure vise à masquer l'ampleur de la répression.

Déclenchée le 28 décembre par des protestations contre le coût de la vie, la mobilisation à travers l'Iran a pris une ampleur majeure le 8 janvier, défiant ouvertement la République islamique, avant d'être étouffée par la répression. (ag/ats)

