Cette mystérieuse bombe israélienne est inquiétante

Des analystes ont repéré une bombe inhabituelle sous un avion de combat israélien. Les marquages laissent penser qu’il pourrait s’agir d’une munition spéciale rare.

Finn Michalski / t-online

Un article de

Après une semaine de guerre au Moyen-Orient, des analystes du média spécialisé The Warzone ont identifié une bombe inhabituelle sous un avion de chasse israélien à partir de publications publiques de l’armée israélienne. Les images montrent un avion F-16 sous les ailes duquel sont suspendues deux bombes JDAM de 2000 livres portant des marquages rouges très visibles. Ce type de marquage est inhabituel pour cette munition.

Les experts de The Warzone estiment qu’il pourrait s’agir d’une variante spéciale dotée d’une charge incendiaire. Il pourrait s’agir d’une adaptation d’une bombe de précision initialement développée pour la guerre en Irak. A l'origine, cette arme a été conçue pour neutraliser des armes chimiques et biologiques. Elle combine une charge explosive avec du phosphore blanc qui, lors de l’explosion, génère une chaleur intense destinée à détruire les agents chimiques.

Le phosphore blanc n’est pas considéré comme une arme chimique. Son utilisation reste toutefois controversée, car, avec une température de combustion d’environ 815°C, il provoque de graves blessures, notamment lorsqu’il est employé dans des zones densément peuplées. A Gaza notamment, Israël a admis utiliser ces munitions sur certains quartiers. De même qu'elle en enverrait régulièrement sur le Liban.

Le régime iranien mène depuis le début des années 1980 son propre programme de développement d’armes chimiques. Après la fin de la guerre Iran-Irak, Téhéran a affirmé avoir mis un terme à ce programme. En 1997, le pays a adhéré à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques. Israël et les Etats-Unis ont toutefois exprimé à plusieurs reprises des doutes quant au respect intégral de cet accord par le régime de Téhéran. De son côté, l'Etat hébreu n'a jamais ratifié l'accord.

Il reste incertain qu’une telle munition spéciale soit effectivement utilisée dans la guerre que mène Israël contre l'Iran. Israël ne s’est pour l’instant pas exprimé sur ces marquages inhabituels. Les analystes de The Warzone reconnaissent toutefois qu’il pourrait aussi s’agir de marquages spécifiques à Israël, différents des standards habituellement utilisés par les Etats-Unis. L’armée israélienne n’a jusqu’à présent pas répondu aux demandes du magazine spécialisé. (trad. hun)