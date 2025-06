Irlande du Nord: violences racistes après une tentative de viol

Cette ministre française dit «Bon vent» à Pornhub et Youporn

La ministre nord-irlandaise de la Justice Naomi Long a condamné ces violences. «Il n'y a absolument aucune place dans notre société pour un tel désordre et il ne peut y avoir aucune justification à cela», a-t-elle déclaré dans un communiqué. (jah/ats)

La présence policière sera renforcée dans les jours qui viennent à Ballymena «pour protéger les communautés» visées et «prévenir tout futur désordre», ont indiqué les forces de l'ordre.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des individus masqués forcer des portes, briser des fenêtres d'habitations et jeter des projectiles vers des véhicules de police.

Quatre maisons ont été endommagées après avoir été incendiées, entrainant l'évacuation de trois personnes, selon la même source. D'autres habitations et commerces ont vu leurs fenêtres brisées et leurs portes enfoncées.

A l'issue de la manifestation qui avait commencé dans le calme, des individus cagoulés ont construit des barricades dans la rue et attaqué des maisons, avant de s'en prendre aux forces de l'ordre, en jetant dans leur direction des cocktails Molotov et des briques notamment, indique la police. Deux véhicules de police ont subi des dégâts.

«Cette violence était clairement motivée par des considérations raciales et visait une minorité ethnique, ainsi que la police»

«La nuit dernière a été marquée par d'importants désordres à Ballymena», ville de 31 000 habitants située à une cinquantaine de km au nord-ouest de Belfast, a déclaré Ryan Henderson, un responsable de la police. Il a ajouté, en condamnant ces attaques «dans les termes les plus fermes»:

Selon les médias britanniques, les deux adolescents de 14 ans inculpés pour la tentative de viol samedi d'une jeune fille ont comparu lundi devant la justice et s'exprimaient par l'intermédiaire d'un interprète roumain.

Quinze policiers ont été blessés dans les violences qui ont éclaté à la fin de ce rassemblement, et certains ont dû être hospitalisés pour être soignés, ont indiqué mardi les forces de l'ordre dans un communiqué. Un homme de 29 ans a été arrêté et placé en garde à vue.

Des attaques racistes ont éclaté à Ballymena après une manifestation, faisant plusieurs blessés et causant des incendies dans des habitations.

Les policiers et les pompiers ont dû lutter contre plusieurs incendies tout en faisant face à des émeutiers.

Les policiers et les pompiers ont dû lutter contre plusieurs incendies tout en faisant face à des émeutiers. Image: twitter

