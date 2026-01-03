beau temps
DE | FR
burger
International
Irlande

L'Irlande découvre sa «vulnérabilité» et va renforcer son armée

L&#039;Irlande découvre sa «vulnérabilité» et va renforcer son armée
L'armée irlandaise est principalement tournée vers les missions de maintien de la paix.Image: www.imago-images.de

L'Irlande découvre sa «vulnérabilité» et va renforcer son armée

Armée sous-financée, équipements vieillissants: les capacités militaires de l'Irlande, mais aussi sa politique historique de neutralité, reviennent au cœur du débat dans le contexte actuel de menaces en Europe, à l'approche de la présidence tournante de l'UE en juillet.
03.01.2026, 15:5203.01.2026, 15:52
Peter MURPHY, The Curragh (Irlande) / afp

Début décembre, la détection de drones près de Dublin sur l'itinéraire de vol du président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite dans le pays, a illustré de manière spectaculaire les faiblesses de l'armée irlandaise. Dublin a attribué ces drones non identifiés à des acteurs pro-russes, Moscou démentant toute implication.

«L'Irlande est le seul pays de l'UE à ne pas disposer de système de radar primaire et nous n'avons ni sonar, ni équipement de détection anti-drones, sans parler de la capacité à neutraliser les drones», déplore auprès de l'AFP l'ancien membre des forces spéciales irlandaises, Cathal Berry.

Le chef de l'armée suisse met en garde contre la menace russe

Militairement neutre, l’Irlande n'est pas membre de l'Otan. Principalement tournée vers les missions de maintien de la paix de l'ONU, son armée ne compte que quelques milliers de soldats et ne dispose d'aucune force aérienne de combat, ni de capacités navales.

Ses dépenses annuelles de défense sont les plus faibles d'Europe: 0,2% du PIB, contre 1,3% en moyenne dans l'UE.

«Vulnérabilité»

Face à la guerre en Ukraine et à l'intensification des attaques hybrides en Europe, les appels à accroître d'urgence l'effort militaire se multiplient dans le pays.

«La neutralité est en soi une excellente politique. Si on veut l'adopter, il faut la défendre», pointe ainsi le colonel à la retraite Dorcha Lee, qui regrette «une situation où l'on confond neutralité et absence de dépenses de défense».

Or, si la géographie de l'Irlande l'a protégée des pires répercussions des conflits passés, des menaces comme la cyberguerre et les drones sont elles bien réelles. Cian Fitzgerald, expert de défense à l'Institut des affaires internationales et européennes de Dublin, explique:

«La vulnérabilité de l'Irlande tient à son importance pour les communications et les systèmes économiques mondiaux, ce qui en fait une cible, mais aussi un moyen de viser d’autres acteurs»
Cian Fitzgerald

Près des trois quarts des câbles sous-marins transatlantiques traversent les eaux territoriales irlandaises ou passent à proximité.

Des milliers de Finlandaises se préparent à affronter Poutine

Des géants technologiques américains comme Google, Apple ou Meta, ont leur siège européen dans le pays, qui accueille aussi d’immenses centres de données, notamment d’Amazon.

En visite à Dublin peu après le déplacement de Volodymyr Zelensky, le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'est dit «confiant» dans la capacité de l’Irlande à sécuriser les sommets de l’UE durant sa présidence.

«Vraies priorités»

La ministre de la Défense, Helen McEntee, a promis que de nouvelles technologies de lutte anti-drones seraient en place d'ici là. S’exprimant la semaine dernière devant une rangée de véhicules militaires vieillissants sur la base de Curragh, elle a annoncé une hausse des dépenses militaires dans les prochaines années.

epa12593377 Minister for Foreign Affairs of Ireland Helen McEntee speaks to the media during an EU Foreign Affairs Council in Brussels, Belgium, 15 December 2025. The EU foreign affairs ministers will ...
Helen McEntee a annoncé une hausse des dépenses militaires dans les prochaines années.Keystone

Dublin négocie par exemple avec la France l'achat d'un système de radar militaire et veut assouplir le mécanisme légal permettant le déploiement de troupes irlandaises à l'étranger.

Mais Paul Murphy, député d'opposition de gauche, dénonce «l'alarmisme» du gouvernement et craint une remise en cause de la politique de neutralité en cas d'augmentation de l'effort de défense.

Pas question pour lui de suivre la voie de la Finlande et de la Suède, qui ont rejoint l'Otan après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. «Il est plus important que jamais que nous soyons réellement neutres dans un monde de plus en plus dangereux», défend-il auprès de l’AFP. Et d'ajouter:

«Se lancer dans une course aux armements dans laquelle l'Irlande ne peut pas rivaliser gaspillerait des moyens qui devraient être consacrés à de vraies priorités comme le changement climatique»
Paul Murphy

Près des deux tiers des Irlandais (63%) soutiennent la neutralité, selon un sondage Ipsos pour le Irish Times. Et la nouvelle présidente du pays, Catherine Connolly, largement élue en octobre, a promis d'être «une voix pour la paix, une voix qui s'appuie sur notre politique de neutralité».

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Le régime russe pourrait chuter: «On observe une dégradation progressive»
Le régime russe pourrait chuter: «On observe une dégradation progressive»
de Martin Küper
Le «sarcophage» de Tchernobyl fait craindre le pire
Le «sarcophage» de Tchernobyl fait craindre le pire
de Sergii VOLSKYI, Tetiana DZHAFAROVA
On a passé Noël avec Grand-père et ses hommes au front
On a passé Noël avec Grand-père et ses hommes au front
de Sergej Panaschtschuk, Oblast de Donetsk
«Qu'il périsse»: le discours de Noël ambigu de Zelensky
«Qu'il périsse»: le discours de Noël ambigu de Zelensky
de Simon Cleven
Thèmes
Plus d'images de véhicules russes détruits en Ukraine
1 / 13
Plus d'images de véhicules russes détruits en Ukraine
Une partie d'un char russe endommagé dans le village de Mala Rohan, près de Kharkiv, en Ukraine, le 13 mai 2022.
source: sda / sergey kozlov
partager sur Facebookpartager sur X
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Les odeurs, ce n'est pas le pire»: des médecins ukrainiens racontent
Epuisés par la guerre et la mort omniprésente, des soignants militaires ukrainiens suivent une retraite thérapeutique dans les Carpates pour tenter d’apaiser leurs traumatismes avant leur retour au front.
Roma Zukh, soignant militaire au sein de l'armée ukrainienne, a appris une triste leçon après bientôt quatre ans d'invasion russe: ne pas trop s'attacher à ses frères d'armes, car ils peuvent être tués à tout moment.
L’article