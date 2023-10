En fait, Fridays for Future est un mouvement international pro-climat. Image: keystone

Israël commet un «génocide»: polémique chez les militants du climat

Sur Instagram, le mouvement de protection du climat Fridays for Future (FFF) accuse Israël de commettre un «génocide» et les médias occidentaux de «manipulation». Le mouvement suisse de la grève du climat s'est à son tour exprimé sur le conflit au Proche-Orient.

Mercredi soir, le mouvement de protection du climat Fridays for Future (FFF) a publié sur son profil Instagram international un post dans lequel il s'en prend à Israël. Le post se compose de plusieurs panneaux de texte, dont le premier dit: «This is how western media brainwashes you into standing with Israel», que l'on peut traduire par: «Voilà comment les médias occidentaux vous lavent le cerveau pour que vous vous rangiez du côté d'Israël».

Il est en outre expliqué qu'il ne s'agit pas d'un «conflit» au Proche-Orient, mais d'un «génocide». Ils justifient cela par un «système d'apartheid» que l'Etat juif pratiquerait. Les activistes climatiques partagent ensuite des théories du complot et accusent les médias occidentaux de mentir en dissimulant sciemment des informations. Ainsi, le fait que des femmes et des enfants meurent chaque jour à Gaza à cause des attaques israéliennes ne trouverait pas de place dans les reportages. Les médias présenteraient en outre le conflit au Proche-Orient comme «compliqué» afin d'empêcher les gens de s'informer par eux-mêmes.

En outre, les médias occidentaux nous feraient croire que «tous les Palestiniens» sont des terroristes, puis que ce sont «tous les Arabes» et «tous les musulmans». Du point de vue du mouvement de protection du climat, les Palestiniens seraient «déshumanisés». Enfin, il affirme que les médias occidentaux «ne sont pas indépendants» et «ne sont pas neutres» - au lieu de cela, ils sont financés par des «gouvernements impérialistes» qui se tiennent aux côtés d'Israël en raison d'un «agenda raciste».

Réactions principalement négatives

Le post Instagram a déclenché une vague d'indignation. Sous le post, des commentaires s'accumulent, critiquant profondément le contenu et accusant la FFF d'antisémitisme et de diffusion de mensonges.

«Je pensais que c'était une page pour le mouvement pro-climat, pas de la propagande du Hamas» Une utilisatrice

L'article fait également l'objet d'un débat animé sur X. Fridays for Future diffuse «de manière totalement décomplexée les théories du complot antisémites les plus répugnantes», écrit par exemple le journaliste allemand Gerrit Seebald, qui demande des conséquences.

En janvier 2023 déjà, un tweet du compte Fridays for Future International était devenu viral, dans lequel le mouvement climatique accusait Israël de «néocolonialisme et d'apartheid».

La position en Suisse

Klimastreik, le mouvement pour le climat en Suisse, a également publié mercredi une déclaration sur le conflit au Proche-Orient sur X - mais indépendamment du post Instagram de la FFF International. Les activistes climatiques suisses «condamnent l'attaque du Hamas contre la population civile israélienne», mais aussi «la violence continue du gouvernement israélien contre la population civile palestinienne» et demandent donc un cessez-le-feu.

Interrogée par watson, Klimastreik explique que son propre post sur X est la seule contribution légitimée par le mouvement suisse. Klimastreik souligne que le mouvement Fridays for Future est «vaguement organisé» et que «tous les groupes régionaux, nationaux ou internationaux» fonctionnent indépendamment les uns des autres - même si Klimastreik est issu du même mouvement initial de 2018 que les mouvements pro-climat d'autres pays. De plus, Klimastreik explique qu'ils n'évaluent pas les posts ou les déclarations d'autres régions ou groupes, car ils proviennent d'autres contextes qu'ils ne peuvent pas reproduire.

Réaction de la branche allemande

En revanche, la branche allemande de Fridays for Future s'est positionnée contre le message controversé du compte international:

«Non, le compte international ne parle pas en notre nom, comme nous l'avons déjà souligné.

Non, le post n'a pas été publié en concertation avec nous.

Non, nous ne sommes pas d'accord avec le contenu.» Traduction du message ci-dessous.

Suite à ce post, les critiques pleuvent: FFF Deutschland devrait changer de nom pour ne plus être associée à FFF International. Un utilisateur fait remarquer que Fridays for Future a un «problème de direction et d'organisation».

L'image publique de la FFF est influencée par une «poignée de personnes»

Les activistes renvoient à un article de l'hebdomadaire Jüdische Allgemeine pour informer sur la manière dont de tels posts seraient réalisés. L'article ne parle, toutefois, que du compte Twitter international - et non du compte Instagram. Les recherches du journal ont montré que le contenu du compte Twitter de la FFF International était déterminé de manière décisive par moins d'une douzaine d'activistes. Aucun d'entre eux n'est «connu au niveau national ou n'a été élu pour sa fonction». Il s'agit d'une «poignée de personnes à l'attitude carrément fanatiquement anti-israélienne qui déterminent les positions du compte sur le conflit au Proche-Orient et marquent ainsi l'image publique de l'ensemble du mouvement de la FFF», affirme le média.

Il y a quelques jours déjà, les activistes allemands se sont solidarisés dans une déclaration publique «avec les victimes de la violence du Hamas». Ils seraient «totalement solidaires des juives et des juifs» qui «subissent des violences antisémites». En même temps, ils verraient la souffrance de la population civile à Gaza et s'inquiéteraient de la montée du racisme anti-musulman.

