Sur X, Jackson Hinkle publie des fake news qui lui rapportent gros. Image: watson

Jackson Hinkle, l'influenceur qui s'enrichit grâce aux fake news sur Israël

Banni de toutes les autres plateformes, Jackson Hinkle fait aujourd'hui le buzz sur X. À grand renfort de photos trashs et d'informations incomplètes, voire totalement fausses sur le conflit israélo-palestinien, l'Américain gagne en notoriété et voit ses revenus croître grâce à son audience.

Team watson Suivez-moi

Plus de «International»

Jackson Hinkle est un Américain de 24 ans. Il s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube où il animait, de 2020 à 2023, le talk-show nocturne The Dive avec Jackson Hinkle. Mais aussi pour ses apparitions sur le plateau de Tucker Carlson sur Fox News ou celui de la chaîne Russia Today, pour ses positions sur la guerre en Ukraine.

Celui qui se décrit comme un «marxiste-léniniste conservateur américain» est aussi influenceur, complotiste, commentateur politique, nationaliste, pro-Trump, propagandiste pro-russe, pro-palestinien, défenseur de Bachar al-Assad et du communisme.

Selon InfoEpi Lab, un laboratoire de surveillance de l'information, l'Américain tient le compte le plus suivi sur X, pour les recherches liées au conflit israélo-palestinien.

Selon des données collectées entre le 7 et le 20 octobre 2023. Image: InfoEpi Lab

Ne comptez toutefois pas sur lui pour partager des informations fiables et vérifiées. Sur son compte X, il publie avec frénésie des posts trash, des photos violentes, des vidéos où il interpelle Benjamin Netanyahou sur «ce que fait réellement Tsahal à Gaza». Et parfois, des images antisémites carrément fausses, puisque générées par l'intelligence artificielle, comme l'a affirmé le média Bloomberg.

Des messages qu'il publie sur X, car sur les autres plateformes telles que WhatsApp, YouTube, Instagram ou Twitch, Jackson Hinkle a été banni. Pour désinformation. Un fait qu'il souligne lui-même volontiers, criant régulièrement à la censure.

D'ado écolo à soutien de Trump et Poutine

Mais avant de devenir un adepte de fake news et de théories du complot, Jackson Hinkle incarnait un certain espoir pour l'avenir de l'Amérique. Élevé au grand air à San Clemente, le jeune Jackson joue de la guitare, aime peindre et fait du surf. Un jeune californien au parcours et aux passions assez classiques, en somme. Or, il a des rêves et des convictions qui vont bien au-delà.

Car le jeune surfer veut sauver la planète et lutter contre les déchets plastiques. Au point de fonder, à 16 ans, une association pour nettoyer les plages. Des centaines d'autres lycéens rejoignent son mouvement. Quelques combats écolos plus tard, il est désigné par Reader's Digest comme l'un des enfants les plus inspirants de 2017 et, pour Teen Vogue, comme l'un des «huit jeunes environnementalistes qui travaillent pour sauver la Terre».

L'article a été publié dans Teen Vogue en avril 2017.

Un an plus tard, il se lance dans des études de sciences politiques, tente sa chance dans les hémicycles, s'oppose à la légalisation de la prostitution et se met à revendiquer petit à petit des positions très éloignées de celles de sa jeunesse. On peut citer, pêle-mêle, son soutien pour Donald Trump ou sa vision pro-Poutine de la guerre en Ukraine. Il s'engage aussi contre le «fascisme vert» écologiste ou contre la «menace mondialiste» de Joe Biden et se présente comme un «patriote américain opposé à la politique étrangère impérialiste de la Maison-Blanche».

De fausses informations qui rapportent

Depuis le 7 octobre dernier, Jackson Hinkle s'est trouvé une nouvelle passion et un nouveau public pour l'écouter et partager ses théories. Sur X, désormais, c'est le conflit israélo-palestinien qui l'anime. Pari «gagnant» pour l'Américain, puisqu'en quelques semaines, il y a gagné 1,4 million abonnés. Une désinformation qui rémunère le conspirationniste. Et notamment par l'intermédiaire d'un abonnement premium. Si bien que «vaincre les mensonges sionistes» coûte la modique somme de 3 dollars par mois.

Et s'il n'a pas l'air plus embarrassé que ça à l'idée de partager des images générées par l'IA, le jeune homme accuse lui-même volontiers ceux qu'il dénonce (comme le premier ministre israélien) de partager des images trafiquées, quand bien même ces dernières ont été authentifiées. Des attaques reprises par des médias iraniens d'Etat.

Mais l'imagination de Hinkle ne s'arrête pas aux fausses images. Peu après le 7 octobre, il a notamment publié une photo affirmant que des Marines américains avaient débarqué en Israël, avec... un cliché pris en Roumanie en 2022. Il fera la même chose avec, par exemple, des images de la Syrie. Enfin, il a publié dernièrement un faux communiqué de presse, annonçant que les États-Unis envoyaient des milliards de dollars d'aide à Israël.

Ses revenus étant liés à son audience, l'Américain publie à un rythme effréné et n'hésite à faire le buzz. Quitte à, parfois, changer son fusil d'épaule. Comme lorsqu'il considérait, en 2022, que Benjamin Netanyahou au pouvoir était une bonne chose.

Loin de l'homme sanguinaire qu'il dépeint aujourd'hui.

Tsahal révèle en vidéo un bunker du Hamas sous l’hôpital Al-Shifa Vidéo: watson