Martyr ou bouffon: les réactions à la mort de Saleh al-Jafarawi sont extrêmement diverses selon les camps. Image: Imago

La mort de cet influenceur raconte les luttes de pouvoir à Gaza

Connu sous le nom de «Mr. Fafo», un activiste a été tué d'une balle dans la tête moins de 24 heures après l'annonce du plan de paix avec Israël. Sa mort encore mystérieuse pourrait être une conséquence des violences qui reprennent sur le territoire.

Bojan Stula / ch media

Le 7 octobre 2023, il avait célébré le massacre perpétré par le Hamas comme «le plus beau jour de sa vie». Mais il n’aura pas survécu 24 heures à la trêve avec Israël. Dimanche, Saleh al-Jafarawi a été retrouvé mort, abattu d’une balle dans la tête.

Selon des médias proches du Hamas, l’influenceur de Gaza connu sous le surnom de «Mr. Fafo» a été retrouvé mort dans le quartier de Sabra, dans le centre de Gaza. D’après plusieurs sources, il aurait été pris dans un règlement de comptes sanglant entre une milice rivale et le mouvement islamiste Hamas.

Un surnom qui en dit long

Saleh al-Jafarawi était considéré comme l’un des propagandistes les plus bruyants et les plus influents du Hamas. Sa vidéo de célébration du 7 octobre 2023 l’avait rendu célèbre dans le monde entier.

Par la suite, il avait publié des séquences où il pleurait les frappes aériennes israéliennes, ou se mettait en scène comme prétendue victime de guerre. Ces contradictions en avaient fait une figure de dérision en Israël et lui avaient valu le surnom de Mr. Fafo.

L’abréviation anglaise FAFO signifie fuck around and find out (que l’on pourrait traduire par «déconner et voir après»). C’est donc avec un certain sarcasme que sa mort est aujourd’hui commentée du côté israélien.

Les pistes sont multiples

Selon l’analyste palestinien Ahmed Fouad Alkhatib, installé aux Etats-Unis, Saleh al-Jafarawi se trouvait peut-être le week-end dernier avec une unité du Hamas afin de filmer les affrontements survenus à Gaza après le cessez-le-feu conclu avec Israël, entre l’organisation islamiste et la milice familiale Doghmush.

L’influenceur aurait pu être tué soit par le Hamas lui-même, soit par la milice Doghmush, soit encore par des combattants anti-Hamas. A l’inverse, la chaîne pro-palestinienne basée à New York Within Our Lifetime affirme qu’il aurait été «liquidé par des collaborateurs sionistes».

Depuis des années, la famille Doghmush est considérée comme l’un des clans les plus puissants de Gaza. Elle a d’ailleurs été évoquée de manière indirecte dans une saison de la série israélienne à succès de Netflix Fauda.

Selon le quotidien israélien Jerusalem Post, la dernière escalade aurait commencé dès vendredi, peu après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié en Egypte. Des membres du clan auraient tendu une embuscade à des combattants du Hamas près de l’hôpital jordanien de Gaza-Ville, au cours de laquelle le fils d’un commandant du Hamas aurait été abattu.

Des Palestiniens assistent aux funérailles de Saleh al-Jafarawi, tué dimanche après avoir été abattu par des hommes armés dans le sud de la ville de Gaza. Image: Imago

La violence secoue encore la région

Par la suite, de nouveaux affrontements ont éclaté entre les deux camps, au cours desquels le fils de Bassem Naim, membre du bureau politique du Hamas, aurait également été tué. Le mouvement islamiste affirme tenter de «rétablir l’ordre» dans la bande de Gaza et d’arrêter les membres de la milice. D’autres sources locales évoquent toutefois des exécutions sommaires menées par le Hamas contre des membres du clan, y compris des enfants.

Lundi, des sources appartenant à la sécurité israélienne ont confirmé au Jerusalem Post que des affrontements armés entre le Hamas et des milices locales avaient récemment éclaté dans plusieurs zones, notamment à Rafah. Des observateurs en Israël se disent inquiets du retour rapide du contrôle du Hamas sur certaines parties de la bande de Gaza tout juste après le retrait de l’armée israélienne.

Cette situation alimente également le scepticisme à l’égard du plan de paix de Donald Trump, qui exige le désarmement complet du Hamas et la prise de contrôle de Gaza par des forces internationales. Au vu des récents événements, ces deux objectifs semblent désormais relever du vœu pieux, voire impossible à atteindre sans un recours massif à la violence.

Des réactions variées sur les réseaux sociaux

La mort de l’influenceur du Hamas a suscité des réactions très partagées sur les réseaux sociaux. Des groupes propalestiniens comme Students for Justice in Palestine et Within Our Lifetime l’ont qualifié de «martyr». Les internautes pro-israéliens ont, au contraire, réagi avec ironie, voyant dans sa mort, survenue des mains de Palestiniens dès le premier jour de la trêve, une forme d’ironie du sort.

L’ancien porte-parole du gouvernement israélien Eylon Levy a écrit que Saleh al-Jafarawi était «un artiste talentueux» qui avait «mis son talent au service du mal».

L’émoi a aussi été provoqué par Rama Duwaji, l’épouse de l’homme politique new-yorkais et candidat à la mairie Zohran Mamdani, qui a publié sur Instagram un message de deuil pour celui qu’elle a appelé son «bien-aimé» al-Jafarawi.

Traduit de l'allemand par Joel Espi