Washington vend des armes à Israël pour 3 milliards de dollars

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir approuvé la vente de munitions, de bulldozers et d'autres équipements à son pays allié.

Les Etats-Unis avaient déjà annoncé une vente d'armes conséquente pour Israël début février. Keystone

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a approuvé la vente à Israël de plus de deux milliards et demi de dollars de bombes, d'ogives et de kits de guidage, et de près de 300 millions de dollars de bulldozers et d'autres équipements, a détaillé l'Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) dans un communiqué.

Cette vente «améliorera la capacité d'Israël à faire face aux menaces actuelles et futures, renforcera la défense de son territoire et servira de moyen de dissuasion», a-t-elle souligné.

Israël a utilisé des armes américaines dans la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, interrompue par une trêve qui a fait taire les armes depuis le 19 janvier.

Début février, l'administration Trump avait déjà approuvé la vente de bombes, munitions et missiles d'une valeur totale de 7,4 milliards de dollars à Israël.

Une première cargaison d'armes lourdes américaines avait été livrée quelques jours plus tard, avait annoncé le ministère israélien de la Défense, évoquant «un atout important pour l'armée» israélienne.

La dernière phase de l'accord entre Israël et le Hamas prévoit la reconstruction du territoire palestinien dévasté par quinze mois de guerre, un chantier gigantesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. (ats/vz)