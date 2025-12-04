ciel couvert
Voici ce que les Suisses ont le plus cherché sur Google en 2025

On sait ce que les Suisses ont le plus recherché sur Google en 2025.
Actualité, pop culture, séries, questions existentielles: voici un aperçu des sujets qui ont le plus préoccupé le pays.Image: Imago, montage watson

On sait ce que les Suisses ont le plus recherché sur Google en 2025

En 2025, la Suisse a attiré les regards du monde entier, notamment avec l’Euro féminin et l’Eurovision. Mais qu’est-ce qui nous a le plus intéressés, nous? Tour d’horizon des thèmes les plus recherchés sur Google dans notre pays cette année.
04.12.2025, 00:00
Recherches généralesActualitésPersonnalités suissesPersonnalités internationalesSériesDécèsLes «pourquoi»Les «combien»Les «quoi»

Recherches générales

L’année a été mouvementée, comme en témoignent les requêtes les plus fréquentes. Tout en haut figure Charlie Kirk, tué lors d’un attentat aux Etats-Unis. La catastrophe naturelle de Blatten et les événements liés au conflit entre Israël et l’Iran ont également marqué les esprits.

Mais les tendances ne se limitent pas aux drames: des évènements populaires comme l’Euro féminin de football ou la Fête fédérale de lutte figurent aussi parmi les favoris.

  1. Charlie Kirk
  2. Blatten
  3. Israël Iran
  4. Euro féminin de football
  5. Diogo Jota
  6. Deepseek
  7. Ed Gein
  8. Labubu
  9. Ozzy Osbourne
  10. Fête fédérale de lutte
epa12180684 Labubu dolls are displayed at a Pop Mart store in Beijing, China, 17 June 2025. Labubu is a Nordic-inspired character and collectible plush toy designed by Hong Kong designer Kasing Lung. ...
Les peluches Labubu, au regard féroce, ont conquis la Suisse et le reste du monde à toute vitesse.Image: keystone

Actualités

Les trois premiers termes recoupent les recherches générales. Juste derrière, on trouve l’Eurovision organisé en mai à Bâle. La liste inclut aussi l’élection du nouveau pape, mais reste dominée par des faits divers dramatiques, comme le crash d’Air India ou l’attaque au couteau d’Aschaffenbourg, en Allemagne.

  1. Charlie Kirk
  2. Blatten
  3. Iran Israël
  4. Eurovision Bâle
  5. Cambriolage du Louvre
  6. Air India
  7. Donald Trump tarifs Suisse
  8. Aschaffenbourg
  9. Nicolas Sarkozy
  10. Election du pape

Personnalités suisses

La personnalité helvète la plus recherchée en Suisse est Martin Pfister, devenu le 1er avril 2025 chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports. Il est suivi par Hazel Brugger, qui a présenté l’Eurovision à Bâle et du pilote de moto Noah Dettwiler. En dehors de Zoë Më, toutes les entrées restantes concernent des figures sportives.

  1. Martin Pfister
  2. Hazel Brugger
  3. Noah Dettwiler
  4. Camille Rast
  5. Pia Sundhage
  6. Malorie Blanc
  7. Zoë Më
  8. Belinda Bencic
  9. Armon Orlik
  10. Livia Peng
epa12107402 Switzerland&#039;s Zoe Me takes part in the flag parade during the dress rehearsal for the Grand Final of the 69th Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, Switzerland, 16 May 2025. EPA/GEO ...
Zoë Më a représenté la Suisse à l’Eurovision 2025 à Bâle avec le titre «Voyage».Image: keystone

Personnalités internationales

La nouvelle série documentaire de Netflix consacrée au rappeur allemand Haftbefehl propulse ce dernier en tête des recherches internationales.

Il devance le youtubeur américain MrBeast, dont la chaîne reste la plus suivie au monde, et le patron de la tech Andy Byron, devenu malgré lui une célébrité après le «scandale du kiss-cam» lors d’un concert de Coldplay.

  1. Haftbefehl
  2. MrBeast
  3. Andy Byron
  4. Robert Francis Prevost
  5. Lamine Yamal
  6. Jimmy Kimmel
  7. Zohran Mamdani
  8. Kendrick Lamar
  9. Greta Thunberg
  10. Friedrich Merz
Barcelona&#039;s Lamine Yamal reacts during a La Liga soccer match between Barcelona and Athletic in Barcelona, Spain, Saturday, Nov. 22, 2025. AP Photo/Joan Monfort) Spain La Liga Soccer
Lamine Yamal, 18 ans et joueur pour le FC Barcelona, émerveille le monde du foot.Image: keystone

Séries

En tête des séries les plus recherchées: la production «Monstre: l’histoire d’Ed Gein», consacrée au tueur en série américain. Suivent «Squid Game» et «Adolescence».

  1. «Monstre: l’histoire d'Ed Gein»
  2. «Squid Game»
  3. «Adolescence»
  4. «Ginny & Georgia»
  5. «White Lotus»
  6. «Winter Palace»
  7. «Severance»
  8. «L'Eté où je suis devenue jolie»
  9. «Good American Family»
  10. «Kpop Demon Hunters»

Décès

Certaines personnalités disparues en 2025 ont particulièrement été recherchées:

  1. Charlie Kirk
  2. Diogo Jota
  3. Ozzy Osbourne
  4. Robert Redford
  5. Xatar
  6. Diane Keaton
  7. Michelle Trachtenberg
  8. Gene Hackman
  9. Val Kilmer
  10. Pape François
FILE - Diane Keaton appears at the Ralph Lauren Spring 2023 Fashion Experience in Pasadena, Calif., on Oct. 13, 2022. (AP Photo/Chris Pizzello, File) Diane Keaton
Diane Keaton est décédée le 11 octobre 2025. Elle a été révélée au grand public grâce à son rôle de Kay Adams dans «Le Parrain» (1972).Image: keystone

Les «pourquoi»

Quand Google sert de confident ou de professeur improvisé, cela donne ceci:

  1. Pourquoi ça brûle à Los Angeles?
  2. Pourquoi le ciel est-il si brumeux?
  3. Pourquoi Cucurella est-il hué?
  4. Pourquoi Israël attaque-t-il l’Iran?
  5. Pourquoi Alisha Lehmann ne joue-t-elle pas l’Euro?
  6. Pourquoi l’Australie participe-t-elle à l'Eurovision?
  7. Pourquoi Trump veut-il le Groenland?
  8. Pourquoi Sarkozy doit-il aller en prison?
  9. Pourquoi est-ce que je ne maigris pas?
  10. Pourquoi Elton n’est-il plus dans l'émission «Wer weiss denn sowas»?
epa12520348 Spanish national soccer player Marc Cucurella attends a press conference of the team at Las Rozas Sports city in Madrid, Spain, 12 November 2025. Spain will face Georgia and Turkey in thei ...
Depuis le quart de finale de l’Euro 2024 entre l’Allemagne et l’Espagne, où une main supposée n'a pas été sifflée, Marc Cucurella est systématiquement hué en Allemagne.Image: keystone

Les «combien»

  1. Combien de cœurs a une pieuvre?
  2. Quel âge a le nouveau pape?
  3. Combien de vaches compte la Suisse?
  4. Combien d’orteils a une girafe?
  5. Combien d’êtres humains sont allés sur la Lune?
  6. Combien de tableaux van Gogh a-t-il vendus de son vivant?
  7. Combien d’arêtes a un cube?
  8. Combien y a-t-il de cardinaux?
  9. Combien de manches compte la fête de lutte?
  10. Quel âge a Zahide?
Et vous, savez-vous combien de cœurs a une pieuvre?
Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Les «quoi»

  • Que signifie «6-7»?
  • Que veut dire Tralalero Tralala?
  • Quels animaux sont les argonautes?
  • Que signifie demisexuel?
  • Quel est le symbole de l’or dans le tableau périodique?
  • Que signifie Sigma?
  • Que veut dire QR?
  • Qu’est-ce que Meta AI sur WhatsApp?
  • Que produit un feu d’artifice en brûlant?
  • Que signifie Goonen?

Mais alors, que signifie «Tralalero Tralala»?

Comme toujours, Google a la réponse: Tralalero Tralala vient de la trend internet «Italian Brainrot». Cela désigne un personnage généré par intelligence artificielle, ressemblant à un requin équipé non pas de nageoires mais de jambes chaussées de baskets. Le terme n’a lui-même aucune signification littérale.

Les Italian brain rot se matérialisent

Vidéo: watson

Au passage: les pieuvres ont trois cœurs; un cœur central qui envoie le sang vers le corps et la tête, et deux autres qui irriguent les branchies. Elles ont besoin de cette puissance supplémentaire pour s’oxygéner suffisamment lors de leurs mouvements rapides.

Et encore un fun fact: leur sang est bleu, car elles utilisent le cuivre et non le fer pour fixer l’oxygène. (cst)

GIF animéJouer au GIF
gif: giphy
