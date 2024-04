Des colons ont mis le feu à une voiture. Image: keystone

Etats-Unis et UE frappent les colons israéliens violents et la Suisse hésite

Dans l'ombre de la guerre dans la bande de Gaza, la violence des colons juifs d'extrême droite contre les Palestiniens augmente en Cisjordanie. Washington, Londres et Bruxelles prennent des sanctions contre les dirigeants des colons. Le débat atteint désormais la Suisse.

Christoph Bernet / ch media

Les yeux du monde entier sont rivés sur la guerre dans la bande de Gaza. On accorde moins d'attention à un autre foyer de violence: la Cisjordanie occupée par Israël, où le nombre d'actes de violence commis par des colons juifs d'extrême droite contre la population civile palestinienne a considérablement augmenté depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Selon l'ONG israélienne Btselem, 17 communautés palestiniennes, allant de petits villages à des familles d'agriculteurs et de bergers isolés, ont été expulsées de force de leur domicile entre octobre 2023 et fin mars 2024 . Au total, plus de 1000 personnes sont concernées par ces expulsions.

Les colons sont méthodiques: ils détruisent des infrastructures telles que les puits ou les routes d'accès, volent des moutons et autres animaux de rente, mettent le feu à des oliveraies, des habitations et des étables, et attaquent violemment les habitants à l'aide de gourdins ou de barres métalliques.

Tous les cas documentés se sont déroulés dans la «zone C» de la Cisjordanie, entièrement contrôlée par Israël. Certaines de ces attaques ont eu lieu sous les yeux des forces de sécurité israéliennes – parfois même avec leur soutien actif.

Sanctions occidentales contre les colons

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'UE ont réagi à cette vague de violence des colons. C'est le président américain Joe Biden qui a ouvert le bal: début février, il a sanctionné quatre auteurs notoires de violences en Cisjordanie. Ils se voient notamment interdire l'entrée sur le territoire américain et leurs éventuels avoirs aux Etats-Unis ont été confisqués.

Par crainte d'enfreindre la réglementation américaine, les banques israéliennes ont gelé les comptes des colons sanctionnés. Peu de temps après, le Royaume-Uni et la France ont aussi imposé leurs propres sanctions.

Mi-mars, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont mis d'accord sur le principe selon lequel tous les Etats membres prendraient des sanctions contre les colons israéliens violents. Les détails n'ont, toutefois, pas encore été réglés et les sanctions de l'UE ne sont pas encore entrées en vigueur.

Et la Suisse dans tout cela?

Pour le conseiller national et spécialiste des affaires étrangères Nicolas Walder (Verts/GE), il est clair que «le Conseil fédéral doit lui aussi imposer des sanctions aux colons qui se livrent à de tels actes de violence». L'élu a déposé une motion durant la session de printemps, avant même la décision des ministres des Affaires étrangères de l'UE, demandant au Conseil fédéral de reprendre les sanctions françaises.

Selon lui, il est important pour la crédibilité de la Suisse dans la région de condamner et de punir les crimes et les violations des droits de l'homme commis des deux côtés du conflit:

«Nous devons notamment signaler au monde arabe que nous ne fermons pas les yeux»

Le conseiller national Erich Vontobel (UDF/ZH), qui siège à la Commission de politique extérieure en tant que membre du groupe UDC, s'oppose à une reprise des sanctions de l'UE sans esprit critique:

«Nous devons d'abord connaître et évaluer les faits objectifs avant de prendre, en tant que pays neutre, une telle mesure qui aura un grand effet de signal.»

Vontobel souligne que Israël est la seule véritable démocratie au Proche-Orient. Selon lui, la Suisse doit se garder de participer à la diffusion d'un récit qui assimile les colons juifs au Hamas. Enfin, la violence des colons n'est pas une politique israélienne officielle, soutient-il, mais l'œuvre d'un petit groupe de hors-la-loi que les autorités israéliennes poursuivent en conséquence.

«Le Conseil fédéral condamne les actes de violence commis par des colons contre des civils palestiniens», écrit le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), compétent en matière de sanctions. Il explique que la Suisse suit les discussions au sein de l'UE et examine une éventuelle reprise des sanctions une fois qu'elles auront été adoptées.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci