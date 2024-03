«Hitler avait raison»: une jeune socialiste lynchée à cause de son nom

«Ces gens-là se prétendent de gauche mais ils n’ont rien à voir avec nos luttes pour l’émancipation. J’ai commencé à militer en 2011, à 16 ans, contre la réforme des retraites, je me suis engagée à SOS Racisme et j’ai poursuivi mon parcours militant au PS. C’est ça mon histoire. Chez moi, il y avait dans l’entrée la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’affiche rouge de Manouchian (réd: le résistant communiste arménien conduit au Panthéon le 21 février avec 23 de ses compagnons d’armes). C’est ça mon héritage. Mais aujourd’hui, on me refuse d’être ce que je suis. Je pense en fait que je les bouscule: je m’appelle Rafowicz et je fais les manifs pour Gaza. Dans leur modèle de pensée, ça ne marche pas.»

Emma Rafowicz, Libération, 22 mars 2024