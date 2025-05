Israël menace les Houthis et l'Iran

Le premier ministre israélien a promis dimanche des représailles contre les rebelles houthis du Yémen et l'Iran. Il a réagi au tir d'un missile ayant touché la zone de l'aéroport près de Tel-Aviv.

Le périmètre autour de l'aéroport de Tel-Aviv a été bouclé. Keystone

Le tir sur l'aéroport Ben-Gourion a été revendiqué par les Houthis, des rebelles soutenus par Téhéran qui contrôlent de larges pans du Yémen, à plus de 1800 kilomètres de la frontière sud d'Israël.

«Nous avons visé l'aéroport Ben Gourion avec un missile balistique hypersonique qui a atteint sa cible avec succès», ont annoncé les responsables du groupe, qui tirent régulièrement sur Israël au nom de la défense des Palestiniens de Gaza.

«Les attaques des Houthis émanent de l'Iran. Israël répondra à (cette) attaque des Houthis (...) ET en temps voulu et en un lieu choisi par nous, à leurs maîtres terroristes iraniens», a déclaré Benjamin Netanyahu.

«Nous avons agi contre (les Houthis) par le passé et nous agirons dans l'avenir (...) ça ne se passera pas en un seul boum mais il y aura beaucoup de boums»

«C'est la première fois» qu'un missile frappe directement à l'intérieur du périmètre de l'aéroport, a indiqué un porte-parole militaire.

L'impact a provoqué un cratère à quelques centaines de mètres seulement de l'aérogare principale. L'armée a confirmé qu'il avait été causé par le missile en question, et non par un des engins intercepteurs tirés sans succès par les systèmes de défense. Elle a par ailleurs fait état de six blessés légers. (ats/vz)