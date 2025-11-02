pluie modérée12°
International
Israël

Israël menace d'intensifier les attaques contre le Hezbollah

Israël menace d'intensifier les attaques contre le Hezbollah

Malgré un cessez-le-feu conclu fin 2024 avec le groupe libanais, Israël continue de frapper régulièrement les bastions du Hezbollah. L'Etat hébreu occupe aussi cinq points frontaliers dans le sud du Liban.
02.11.2025, 11:5602.11.2025, 11:56
epa12460125 The damage is seen following a series of Israeli airstrikes on a cement plant in the southern Lebanese village of Ansar, Lebanon, 17 October 2025. Israeli airstrikes on 16 October targeted ...
Une fabrique de ciment ravagée par une offensive aérienne israélienne fin octobre.Keystone

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé dimanche d'intensifier les attaques contre le Hezbollah dans le sud du Liban, où le ministère libanais de la Santé avait fait état la veille de quatre personnes tuées dans une frappe israélienne.

«L'engagement du gouvernement libanais à désarmer le groupe chiite et le chasser du sud du Liban doit être pleinement tenu», a déclaré dans un communiqué le dirigeant. Il a aussi affirmé que le groupe pro-iranien «joue avec le feu» et que «le président libanais traîne des pieds».

«L'application stricte des mesures se poursuivra et sera renforcée. Nous ne tolèrerons aucune menace contre les habitants du nord»
Israël Katz

Des milliers d'Israéliens vivant près de la frontière nord avec le Liban avaient été contraints d'évacuer leurs domiciles pendant des mois, après l'ouverture par le Hezbollah d'un front contre Israël à la suite du déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023.

Les tirs de roquette du mouvement libanais ont déclenché un conflit de plus d'un an, qui a culminé avec deux mois de guerre ouverte avec Israël, avant qu'un cessez-le-feu ne soit conclu l'année dernière.

Voici à quel point l'ouragan Melissa a dévasté la Jamaïque

Le mouvement pro-iranien a été fortement affaibli par la guerre, avec notamment l'assassinat de son chef historique, Hassan Nasrallah. Il a péri lors d'une frappe israélienne en septembre 2024 à Beyrouth.

Depuis, les États-Unis ont accru la pression sur les autorités libanaises pour désarmer le groupe, un plan auquel le Hezbollah et ses alliés s'opposent.

Raid meurtrier et nouvelle frappe

Israël a intensifié ses attaques contre les cibles du Hezbollah ces derniers jours.

Jeudi, l'armée israélienne a mené un raid meurtrier dans le sud du Liban, poussant le président libanais, Joseph Aoun, à ordonner à l'armée de faire face à de telles incursions.

Aoun avait appelé à des négociations avec Israël à la mi-octobre, après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à Gaza, parrainé par Donald Trump.

Il a accusé vendredi Israël de répondre à son offre de dialogue en intensifiant ses attaques, avant qu'une nouvelle frappe israélienne ne tue quatre personnes samedi dans le sud du pays, dans le district de Nabatiyeh.

L'Agence nationale libanaise de presse a rapporté que l'armée israélienne avait touché une voiture avec un missile guidé.

L'armée israélienne a confirmé la frappe, affirmant avoir visé un membre de la Force Radwan, unité d'élite du Hezbollah. (ats/vz)

